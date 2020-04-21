Финансы
Rambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Комментарии
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $17 за баррель впервые с 2001 года
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июне упала ниже $17 за баррель впервые с ноября 2001 года.
Коммерсантъ 00:02
Здоровье
В ВОЗ рассказали об особенностях регистрации смерти от коронавируса
Смерть инфицированных COVID-19 регистрируется как смерть от коронавируса, даже если у пациента диагностировали другие болезни.
ИА Новороссия вчера в 16:10
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru вчера в 07:10
Гаджеты
Apple может выпустить iPhone SE Plus в 2020 году
Американский гигант Apple уже до конца 2020 года может выпустить новый смартфон iPhone SE Plus.
Rusargument 20 апреля в 10:49
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online вчера в 07:50
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало
Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru вчера в 06:25
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport вчера в 10:57
Политика
В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным
Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости вчера в 14:02
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Технологии
Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Экономика
Крупнейшая компания Италии перевела сотрудников на удаленку за 10 дней
Enel, которая является крупнейшей энергокомпанией Италии и Европы по размеру рыночной капитализации, потребовалось «примерно» десять дней, чтобы перевести больше половины сотрудников на smart working (режим удаленной работы).
РБК 00:00
Общество
Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Здоровье
В Омске уволили главврача инфекционной больницы и двух замглав Минздрава
Главврач инфекционной больницы Омска уволен, а два региональных заместителя министра здравоохранения получили уведомления о расторжении контрактов, сообщили журналистам в среду в Минздраве области.
РИА Новости 00:34
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Футбол
Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
Город+ вчера в 08:27
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Политика
Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM вчера в 10:35
Здоровье
Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса
Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Общество
В ВОЗ предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Во Всемирной организации здравоохранения предсказали серьезное ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией.
Neva.Today вчера в 02:10