Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Курс евро превысил 84 рубля

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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

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Биржевой курс доллара превышал 77 руб./$

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Курс доллара превысил 76 рублей

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Курс доллара поднялся выше 76 рублей

Взгляд.ру03:11

Рубль существенно подешевел по итогам основной валютной сессии

Банки.ру12:24
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