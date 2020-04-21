Финансы
Rambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Авто
Mercedes-Benz отзывает в России около 500 автомобилей
Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 494 внедорожника Mercedes-Benz G-Class.
Автоновости дня 05:43
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в США достигло почти 45 тысяч
Число умерших в Соединённых Штатах пациентов с коронавирусной инфекцией почти достигло 45 тыс. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 21:36
Технологии
Beeline сменил идентификатор сети ради рекламы своего сервиса BeeFree
Идентификатор сети «Вымпелкома» изменился с Beeline на #beefree, пишут «Ведомости» со ссылкой на абонентов компании.
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Новый сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
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Общество
В России предложили делать антисептики из конфискованного алкоголя
Конфискованный нелегальный алкоголь предложили использовать при производстве антисептиков.
Известия 18:57
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета 12:14
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УЕФА рекомендовал лигам доиграть сезон
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о проведенной видеоконференции с представителями 55 континентальных лиг, на которой обсуждались возможные варианты возобновления чемпионатов в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
РБК 11:26
Космос
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Происшествия
Трактор с водителем внутри упал с обрыва в Приамурье
ИА Порт Амур 21:46
Политика
Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына
Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
Футбол
«Ньюкасл» нацелился на Почеттино, Аллегри, Кавани и Вилиана
На смену нынешнему главному тренеру Стиву Брюсу новые владельцы рассматривают кандидатуры экс-наставника «Тотенхэма» Маурисио Почеттино, бывшего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Рафаэля Бенитеса.
Metaratings 12:14
Технологии
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Политика
Губернатор Приморья обратился к Путину с просьбой
Губернатор Приморского края в ходе совещания по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным попросил поддержать его предложение о возведении силами Министерства обороны РФ дополнительного быстровозводимого госпиталя в приморском городе Находка за счет средств краевого бюджета, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Владивосток-Новости 09:06
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Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport вчера в 08:44
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Транспорт
Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры
C 22 апреля передвигающихся по Москве водителей начинают автоматически штрафовать за отсутствие цифрового пропуска.
Известия 17:02
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня.
Известия 17:18
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM вчера в 22:08
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
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Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры
Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
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Общество
ВОЗ впервые назвала первоисточник коронавируса
Спикер ВОЗ Фадела Чаиб на брифинге в Женеве заявила, что поразивший более 2,4 млн человек по всему миру коронавирус имеет животное происхождение, сообщает Reuters.
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«Уральский институт кардиологии» закрыли на карантин
О закрытии «Уральского института кардиологии» на карантин сообщили 66.RU сотрудники кардиоцентра.
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Армия и оружие
«Панцири» успешно атаковали турецкие беспилотники в Ливии
Ранее поступало не мало сообщений, судя по которым, с ноября прошлого года силы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара поразили не менее 28-ми беспилотников противника.
Военное дело 09:26
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14