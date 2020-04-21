Финансы
Rambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса
Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Здоровье
В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом
На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра.
ТВ-Енисей вчера в 06:26
Гаджеты
Huawei опять поймали на обмане с фотографиями
В социальной сети Weibo китайский производитель запустил фотоконкурс на лучший снимок, полученный с помощью мобильного устройства Huawei, и сам опубликовал видео с множеством примеров фотографий, сделанных якобы с помощью своих же смартфонов.
3DNews 20 апреля в 15:49
Здоровье
В Сербии российские военные продезинфицировали 27 объектов
Российские и сербские военные специалисты продезинфицировали за сутки еще почти три десятка объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле, сообщило Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:30
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Общество
Штат Миссури подал иск против КНР за пандемию коронавируса
Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против властей Китая за «ложь о коронавирусе», пишет The Hill.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами
Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:42
Авто
Дешевый аналог Mercedes-Benz X-Class появился в продаже
Китайские автомобилисты могут приобрести рестайлинговую версию пикапа Dongfeng Ruijing 6. В местных автосалонах за новинку придется выложить от 84 800 до 146 800 юаней (свыше 886 000 – 1,53 млн рублей).
CarsWeek.ru 20 апреля в 03:58
Игры
Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года.
OAnews вчера в 11:13
Гаджеты
Первые впечатления от Magic Keyboard для iPad Pro появились в Сети
Первые впечатления от работы клавиатур Magic Keyboard для iPad Pro появились на просторах Сети от покупателей.
Актуальные Новости 20 апреля в 09:50
Наука
Стало известно, как коронавирус разрушает сосуды и весь организм
Ответственная за продолжающуюся пандемию болезнь COVID-19 может вызывать полиорганную недостаточность после поражения кровеносных сосудов по всему организму человека, что было обнаружено в новом исследовании, которое на прошлой неделе опубликовал Lancet.
Популярная механика вчера в 12:59
Экономика
Пока все дома: как коронавирус увеличит «коммуналку» из-за самоизоляции
В случае если у гарантированных поставщиков и других субъектов в жилищно-коммунальном хозяйстве не окажется инструментов, чтобы стимулировать людей платить за «коммуналку», то кассовые разрывы поставщиков до конца 2020 года могут достигнуть 500 миллиардов рублей.
НГС24 вчера в 21:30
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 01:26
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году.
Ведомости вчера в 22:18
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 20 апреля в 17:19
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы с деньгами перед инсультом
Экономика сегодня 19 апреля в 08:40
Происшествия
СК проверит данные о массовых гуляниях новосибирцев
Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 08:22
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета вчера в 04:36
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч человек
В США число смертельных случаев пациентов с коронавирусом превысило 40 тысяч.
Московский Комсомолец 19 апреля в 15:24
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости вчера в 05:41
Происшествия
Более 700 га тайги горит в Забайкальском крае
В Забайкальском крае загорелись 730 га тайги в заказнике Цасучейский бор. Об этом 22 апреля сообщается на сайте регионального правительства.
Известия вчера в 23:38
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Спорт
Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за „Динамо“, когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»
Sports.ru вчера в 14:43
Здоровье
Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса
Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57