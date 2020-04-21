Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей

По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
Читать в источнике
Комментировать65

Подробнее о событии

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

ТАССвчера в 11:44

Евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей

Интерфаксвчера в 11:59

Курс евро превысил 84 рубля

RT на русскомвчера в 11:46

Курс евро превысил ₽84 на фоне дешевеющей нефти

РБКвчера в 11:52

Курс евро превысил 84 рубля

РИА Новостивчера в 12:13

Курс доллара растет, рынки переваривают панику

Свободная Прессавчера в 10:15

Рубль усилил падение, евро подскочил выше 83 рублей

ПРАЙМвчера в 04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Во Владивостоке в больнице возник крупный очаг коронавируса

Крупный очаг заболевания коронавирусом возник в клинической больнице №2 Владивостока, болезнь подтвердилась у 42 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 23:28
7
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
243
Здоровье

В глазном центре Красноярска 89 человек заразились коронавирусом

На сайте Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали о том, что в глазном центре Красноярска зарегистрировали 89 случаев заражения коронавирусом, в том числе среди заболевших 13 сотрудников центра.
ТВ-Енисей вчера в 06:26
58
Гаджеты

Huawei опять поймали на обмане с фотографиями

В социальной сети Weibo китайский производитель запустил фотоконкурс на лучший снимок, полученный с помощью мобильного устройства Huawei, и сам опубликовал видео с множеством примеров фотографий, сделанных якобы с помощью своих же смартфонов.
3DNews 20 апреля в 15:49
2
Здоровье

В Сербии российские военные продезинфицировали 27 объектов

Российские и сербские военные специалисты продезинфицировали за сутки еще почти три десятка объектов в городах Белград, Нови-Пазар и Прокупле, сообщило Минобороны РФ.
РИА Новости вчера в 23:30
Здоровье

В США оценили вероятность второй волны коронавируса

Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
83
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,2K
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
10K
Общество

Штат Миссури подал иск против КНР за пандемию коронавируса

Генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против властей Китая за «ложь о коронавирусе», пишет The Hill.
Коммерсантъ вчера в 23:42
45
Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
39
Происшествия

Пираты захватили судно с россиянами

Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:42
26
Авто

Дешевый аналог Mercedes-Benz X-Class появился в продаже

Китайские автомобилисты могут приобрести рестайлинговую версию пикапа Dongfeng Ruijing 6. В местных автосалонах за новинку придется выложить от 84 800 до 146 800 юаней (свыше 886 000 – 1,53 млн рублей).
CarsWeek.ru 20 апреля в 03:58
Игры

Представлена консоль Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077

Украшенная в стиле грядущей фантастической игры Cyberpunk 2077 специальная версия Xbox One X появится на рынке в июне нынешнего года.
OAnews вчера в 11:13
5
Гаджеты

Первые впечатления от Magic Keyboard для iPad Pro появились в Сети

Первые впечатления от работы клавиатур Magic Keyboard для iPad Pro появились на просторах Сети от покупателей.
Актуальные Новости 20 апреля в 09:50
Наука

Стало известно, как коронавирус разрушает сосуды и весь организм

Ответственная за продолжающуюся пандемию болезнь COVID-19 может вызывать полиорганную недостаточность после поражения кровеносных сосудов по всему организму человека, что было обнаружено в новом исследовании, которое на прошлой неделе опубликовал Lancet.
Популярная механика вчера в 12:59
Экономика

Пока все дома: как коронавирус увеличит «коммуналку» из-за самоизоляции

В случае если у гарантированных поставщиков и других субъектов в жилищно-коммунальном хозяйстве не окажется инструментов, чтобы стимулировать людей платить за «коммуналку», то кассовые разрывы поставщиков до конца 2020 года могут достигнуть 500 миллиардов рублей.
НГС24 вчера в 21:30
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 19:43
832
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 01:26
39
Экономика

В России резко вырос спрос на пищевую соль

По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году.
Ведомости вчера в 22:18
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
147
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 20 апреля в 17:19
843
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова пожаловалась на проблемы с деньгами перед инсультом

Экономика сегодня 19 апреля в 08:40
171
Происшествия

СК проверит данные о массовых гуляниях новосибирцев

Следователи начали проверку после информации СМИ о массовых гуляниях граждан в Новосибирске в период самоизоляции, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости вчера в 08:22
104
Энергетика

Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета вчера в 04:36
228
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч человек

В США число смертельных случаев пациентов с коронавирусом превысило 40 тысяч.
Московский Комсомолец 19 апреля в 15:24
5
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости вчера в 05:41
4,5K
Происшествия

Более 700 га тайги горит в Забайкальском крае

В Забайкальском крае загорелись 730 га тайги в заказнике Цасучейский бор. Об этом 22 апреля сообщается на сайте регионального правительства.
Известия вчера в 23:38
18
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru вчера в 07:05
1,9K
Спорт

Владимир Соловьев: «Я не могу болеть за „Динамо“, когда его тренирует хрен знает что, у которого сынок на Майдане прыгал»

Sports.ru вчера в 14:43
Здоровье

Врач оценил запрет прогулок из-за коронавируса

Прогулки во время пандемии коронавируса разрешены в некоторых странах Европы.
РИА Новости вчера в 21:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное