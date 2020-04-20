Финансы
Rambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 23:28, Ашберн
Комментарии
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Общество
Число жертв коронавируса в США достигло 45 тысяч человек
Число умерших от коронавирусной инфекции в США достигло 45 тысяч человек.
ТК Звезда 22:08
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции
США получили разведданные о том, что здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына серьезно ухудшилось после перенесенной хирургической операции.
Русская Планета 02:19
Общество
Ученый назвал главную психологическую проблему самоизоляции
Главной психологической проблемой самоизоляции является неопределенность сроков ее завершения, считает заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
РИА Новости 21:31
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК 09:59
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Технологии
Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры
Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.
Astera вчера в 08:02
Здоровье
Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо
RT на русском вчера в 22:52
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 153
Количество выявленных больных с коронавирусом в Бурятии за сутки выросло на 28 человек и достигло 153.
Известия вчера в 23:18
Экономика
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Здоровье
Уже 111 случаев коронавируса подтверждено в Якутии
Еще у четырех человек в Якутии подтвердился коронавирус. Теперь в республике зарегистрировано 111 случаев COVID-19.
EastRussia вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напилась в прямом эфире
Территория новостей 08:24
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru 20:15
Технологии
Объявлена дата старта тестирования на антитела в России
Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54
Наука
Ученые нашли связь просмотра телевизора и сердечной недостаточности
Ученые считают, что каждые лишние 1,5 часа просмотра телевизора ведут к увеличению вероятности сердечной недостаточности на 42%.
ИА Красная Весна 16:43
Технологии
Компания Microsoft выпустила большое обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы Windows 10 под названием Windows 10 May 2020 Update.
UfacityNews.ru 19 апреля в 16:39
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Хоккей
НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко
Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.
REGNUM 01:14
Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
Известный отечественный астролог Василиса Володина в недавнем интервью ведущей Арине Шараповой рассказала о том, какие по сложности временные периоды предстоит пережить россиянам в текущем году.
OAnews 11:37
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Шоу-бизнес
Кристина Асмус огорчила пользователей шуткой о беременности
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в инстаграме пост, в котором шутит о своей беременности.
РИА Новости 13:24
Кино
Телеканал «Россия 1» покажет драматический сериал о контрразведчиках
Москва, 21 апреля 2020, 18:30 — REGNUM 27 апреля телеканал «Россия 1» начинает демонстрацию восьмисерийного фильма «Черное море».
REGNUM 11:30
Происшествия
В Бурятии произошло землетрясение
Эпицентр находился в Тарбагатайском районе. В Бурятии произошло землетрясение.
Ариг Ус 22:10