Финансы
Парламентская газетаКурс евро на Мосбирже превысил 84 рубля
На 18:46 мск евро торговался уже на уровне 84,19 рубля (+2,7 процента), а доллар — на отметке 77,54 рубля (+2,6 процента). Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля. Рубль дешевеет на фоне падающих нефтяных котировок.
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Политика
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Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
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Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
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Новак объяснил обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
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Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
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Недействительными будут признаны даже при верно указанном ИНН пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее.
РБК 13:09
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Мошенники выманили у пенсионеров 22 миллиона рублей
Пожилой человек сообщил, что аферисты обманом выманили у него почти пятьсот шестьдесят тысяч рублей.
Российская газета 02:16
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В Роспотребнадзоре рассказали, как лечиться дома от коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 21 апреля, об этом рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
ToDay News Ufa 08:18
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Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
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Медведев: пора продавать нефть по принципу take or pay
Москва, 21 апреля 2020, 00:12 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что уход мировых цен на нефть в отрицательные значения — это картельный сговор.
REGNUM вчера в 17:12
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
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Общество
Астролог Василиса Володина предсказала россиянам более тяжелые времена
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«Лукойл» назвал фактор спасения российской нефти
Стоимость российской нефти Urals не выйдет в область минусовых значений, как это произошло с американской нефтью марки WTI, благодаря достигнутым соглашениям в рамках ОПЕК+, выразил мнение вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.
Вестник Кавказа 12:26
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Переболевший COVID-2019 москвич рассказал, что спасло ему жизнь
Переболевший коронавирусом москвич Александр Кутузов в интервью "Комсомольской правде" рассказал, что переливание крови спало ему жизнь.
Газета.Ru 14:02
Общество
Лукашенко спрогнозировал сроки восстановления экономики России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал сроки восстановления экономического развития Российской Федерации.
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Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили Елизавету II с днем рождения
21 апреля Елизавета II, королева Великобритании, отмечает свой день рождения. Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили ее раньше всех.
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Армия и оружие
Армянские ПВО сбили азербайджанский беспилотник на границе Карабаха
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В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
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В Минздраве дали рекомендации по питанию во время самоизоляции
Суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30% в условиях самоизоляции, считает главный внештатный специалист кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.
РИА Новости 07:34
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Энергетика
Bloomberg: в мире почти не осталось свободных нефтехранилищ
Емкостей для хранения нефти и нефтепродуктов практически не осталось, заявляют крупнейшие операторы нефтехранилищ, 21 апреля сообщает Bloomberg.
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