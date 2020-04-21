Финансы

Парламентская газетаПарламентская газетаКурс евро на Мосбирже превысил 84 рубля

На 18:46 мск евро торговался уже на уровне 84,19 рубля (+2,7 процента), а доллар — на отметке 77,54 рубля (+2,6 процента). Последний раз курс евро превышал отметку в 84 рублей 3 апреля. Рубль дешевеет на фоне падающих нефтяных котировок.
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Евро на бирже подскочил до 84 рублей

Фонтанка.Ру12:10

Курс рубля на 22 апреля 2020: евро вырос до 84 рублей

Комсомольская правда12:08

Евро вырос до 84 рублей

Газета.Ru12:01

Курс евро превысил 84 рубля

RT на русском11:46

Эксперты: курс доллара может временно подняться выше 80 рублей

ТАСС13:05

Курс евро на Мосбирже поднимался выше 84 рублей

Аргументы и Факты12:01

Курс евро превысил ₽84 на фоне дешевеющей нефти

РБК11:52
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Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
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В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

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Новак объяснил обвал цен на нефть WTI

Министр энергетики Александр Новак после падения стоимости нефти WTI до отрицательных значений призвал не драматизировать ситуацию.
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В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

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«Лукойл» назвал фактор спасения российской нефти

Стоимость российской нефти Urals не выйдет в область минусовых значений, как это произошло с американской нефтью марки WTI, благодаря достигнутым соглашениям в рамках ОПЕК+, выразил мнение вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко спрогнозировал сроки восстановления экономического развития Российской Федерации.
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

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Bloomberg: в мире почти не осталось свободных нефтехранилищ

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