Финансы

REGNUMREGNUMКурс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля

Москва, 21 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 84 рублей

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Газета.Ru12:01

Курс евро превысил 84 рубля

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Число жертв коронавируса назвали сильно заниженным

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УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.
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