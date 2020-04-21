Финансы
REGNUMКурс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля
Москва, 21 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Комментарии
Общество
В Калининградской области могут ослабить режим самоизоляции
Губернатор Калининградской области выразил надежду, что в дальнейшем ситуация ухудшаться не будет.
RuNews24.ru 11:51
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Транспорт
В Москве за сутки выявили 250 тысяч водителей без пропусков
На улицах столицы в течение дня 21 апреля замечены 250 тысяч автомобилистов без цифровых пропусков.
ТВ Центр 14:37
Общество
В Мосгордуме разъяснили порядок взыскания штрафов с нарушителей с ОРВИ
На заболевших ОРВИ распространят все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным коронавирусом, сообщили в столичном оперштабе.
РБК 15:21
Общество
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Политика
В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным
Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости 14:02
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Футбол
Трое футболистов «Арсенала» отказались от понижения зарплаты
Руководство «Арсенала» договорилось с футболистами о снижении зарплаты на 12,5%, но три игрока отказались от этого.
News.ru 05:50
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу
В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Энергетика
Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Российская газета 13:19
Кино
Sony Pictures перенесла выход второй части «Венома»
Кинокомпания Sony Pictures перенесла выход второй части «Венома», пишет Variety.
Афиша Daily 14:26
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Общество
ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса
По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека.
Российская газета 11:31
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов.
Российский Вестник 06:27
Футбол
«Локомотив» окажет помощь семье Самохвалова
Руководство столичного "Локомотива" приняло решение оказать финансовую поддержку семье Иннокентия Самохвалова.
Sport.ru вчера в 11:15
Общество
Число жертв коронавируса назвали сильно заниженным
Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона.
Lenta.ru 14:16
Происшествия
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.
RT на русском 15:10
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон
УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.
Vprognoze.ru 11:45
Игры
Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной
Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.
Игромания.ру 08:17
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Футбол
Рассказов сообщил о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов сообщил, что к нему проявлял интерес «Аугсбург»
Metaratings 13:27
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54