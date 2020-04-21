Москва, 21 апреля 2020, 18:55 — REGNUM Курс евро на торгах во вторник, 21 апреля, поднимался выше 84 рублей впервые с 3 апреля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала апреля

Экономика Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей. 51

Экономика Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова. 105

Хоккей Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.

Футбол Трое футболистов «Арсенала» отказались от понижения зарплаты Руководство «Арсенала» договорилось с футболистами о снижении зарплаты на 12,5%, но три игрока отказались от этого.

Политика Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание. 832

Энергетика Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля. 418

Общество ВОЗ назвала происхождение нового коронавируса По сути, в ВОЗ поддержали позицию китайских ученых, отстаивающих теорию природной мутации коронавируса при переходе с животных на человека. 205

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом Как стало известно rosvest.com, главным способом передачи опасной инфекции являются длительные контакты с инфицированным человеком, по утверждению специалистов. 54

Общество Число жертв коронавируса назвали сильно заниженным Ранее сообщалось, что число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона.

Происшествия Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии. 3

Футбол УЕФА настоятельно рекомендовал лигам доиграть сезон УЕФА уверен, что сезоны европейских лиг должны быть доиграны.

Игры Подписка The Elder Scrolls Online Plus стала временно бесплатной Разработчики The Elder Scrolls Online из ZeniMax Online Studios объявили, что подписка ESO Plus стала временно бесплатной.

Единоборства Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.