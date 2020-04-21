Финансы
Rambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Комментарии
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами
Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:42
Общество
Минобрнауки считает преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ
Министерство образования и науки считает разговоры об отменен ЕГЭ в этом году преждевременными.
News.ru 02:05
Здоровье
Главврача Омской инфекционной больницы уволили
В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы.
Pravda.Ru 01:32
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Футбол
УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон
«Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:02
Религия
Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:25
Культура
Колян Наумов и $420 млн: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ
Телепрограмма вчера в 07:47
Хоккей
НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко
Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.
REGNUM вчера в 01:14
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Происшествия
В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом
Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:52
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом
"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:21
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Общество
В Москве установили рекорд по арестам в период пандемии коронавируса
Всего с 1 марта по 12 апреля — в период пандемии коронавируса — в московских судах было зарегистрировано 933 ходатайства о заключении под стражу и 64 ходатайства о домашнем аресте, большинство из которых были удовлетворены.
Lenta.ru 02:00
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43
Транспорт
Грустите, вас снимают: пропусками водителей займутся камеры
C 22 апреля передвигающихся по Москве водителей начинают автоматически штрафовать за отсутствие цифрового пропуска.
Известия вчера в 17:02
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Космос
SpaceX планирует запуск ракеты с 60 спутниками Starlink 22 апреля
Как сообщает пресс-служба SpaceX, благоприятный прогноз погоды позволил перенести запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группировкой микроспутников Starlink с 23 на 22 апреля.
Московский Комсомолец 20 апреля в 19:40
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
Как рассказал газете зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, рекомендации об использовании солевого раствора Минздрав опубликовал 9 апреля, после этого число заявок на соль от дистрибуторов выросло на 20%.
Ведомости вчера в 22:18
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Общество
Безработные тюменцы получат 3000 рублей на каждого ребенка
Жители Тюменской области, потерявшие работу, получат дополнительно по 3000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Тюменская область сегодня вчера в 01:00
Общество
Бытовые счетчики разрешили не проверять до конца 2020 года
Правительство России разрешило не проводить проверку бытовых счетчиков без выплаты неустоек до 1 января 2021 года.
Известия 01:34
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Энергетика
Цена нефти обновила рекорд скорости падения
Цена нефти на мировых рынках ускорила снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе.
Вести.Ru вчера в 06:19