По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.

Происшествия Пираты захватили судно с россиянами Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости. 31

Общество Минобрнауки считает преждевременными разговоры об отмене ЕГЭ Министерство образования и науки считает разговоры об отменен ЕГЭ в этом году преждевременными.

Здоровье Главврача Омской инфекционной больницы уволили В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы.

Футбол УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон «Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — говорится в сообщении.

Религия Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ «Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх. 895

Хоккей НХЛ отклонила контракт «Коламбуса» с Григоренко Колумбус, США, 21 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Контракт российского нападающего Михаила Григоренко с клубом «Коламбус Блю Джекетс» отклонён Национальной хоккейной лигой (НХЛ). об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе команды.

Кино Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса 20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов. 39

Происшествия В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 176

Транспорт Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина. 45

Здоровье В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 133

Общество В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом "В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,3K

Общество В Москве установили рекорд по арестам в период пандемии коронавируса Всего с 1 марта по 12 апреля — в период пандемии коронавируса — в московских судах было зарегистрировано 933 ходатайства о заключении под стражу и 64 ходатайства о домашнем аресте, большинство из которых были удовлетворены. 1

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,3K

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб. 1,3K

Экономика ЦБ ввел новые правила наличных расчетов Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты. 42

Экономика В России резко вырос спрос на пищевую соль Как рассказал газете зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов, рекомендации об использовании солевого раствора Минздрав опубликовал 9 апреля, после этого число заявок на соль от дистрибуторов выросло на 20%. 29

Здоровье В США оценили вероятность второй волны коронавируса Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post. 143

Наука Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19. 260

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 3