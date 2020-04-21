Финансы
Моя Москва.онлайнНа Мосбирже курс евро превысил 84 рубля
Последний раз курс евро поднимался до этой отметки 3 апреля. Курс евро в ходе торгов Московской биржи поднялся выше 84 рублей.
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Комментарии
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Директор "Руссоль — Северозапад" Александр Коломеер сказал изданию, что в перспективе российские производители соли могут повысить цены, поскольку у них из-за девальвации рубля увеличились импортные расходы, в том числе на этикетки или красу для упаковки.
Интерфакс 02:14
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года
Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
РИА Новости 00:33
Экономика
В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Технологии
В Ангкоре в слое с древними статуями Будды нашли велосипедный звонок
В Камбодже археологи, проводившие раскопки в одном из храмов древнего города Анкгор-Ват, неожиданно обнаружили более сотни фрагментов статуй Будды, которые были захоронены вместе с современными предметами, такими как велосипедный звонок.
Российская газета вчера в 11:37
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Здоровье
Чем обернется приостановка вакцинации в России из-за эпидемии
На время эпидемии в России будет приостановлена плановая вакцинация детей и взрослых.
Ридус 20 апреля в 07:50
Кино
Заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев умер в Москве
Режиссер Иван Щеголев умер 20 апреля. О его кончине сообщили представили Союза кинематографистов России.
iReactor вчера в 07:58
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Религия
Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам для РПЦ
«Прошу вас рассмотреть вопрос о предоставлении религиозным организациям отсрочки оплаты коммунальных платежей на срок до отмены ограничительных мер и возобновления полноценной работы церквей и монастырей»,— написал патриарх.
Новый Калининград.Ru вчера в 14:25
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:41
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Транспорт
В метро Москвы начала работать автоматическая проверка пропусков
В столичном метро начала действовать система автоматического контроля цифровых пропусков, скоплений пассажиров не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Коммерсантъ 01:45
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Валуев предостерег обвинившую Роднину в наличии гражданства США подписчицу
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев предостерег подписчицу, обвинившую трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину в наличии гражданства США.
Lenta.ru 02:46
Армия и оружие
В Амурской области прошли учения дальней авиации
REGNUM 20 апреля в 22:08
Общество
Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.
РБК вчера в 17:01
Хоккей
Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России
Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings вчера в 07:40
Общество
Аномальный холод продлится в Москве до конца рабочей недели
Аномальная температура на 3-4 градуса ниже нормы прогнозируется в Москве до конца рабочей недели.
ТАСС 01:34
Религия
В Москве от коронавируса умер протоиерей Александр Агейкин
ИА 1-Line вчера в 23:14
Общество
Еще 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
В столице за минувшие сутки умерло еще 28 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число жертв коронавируса в городе достигло 261, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО вчера в 17:19
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия
Полицейским разрешат вскрывать автомобили и выставлять оцепление
Правительство одобрило проект по поправкам в закон «О полиции», расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 02:35
Кино
Чедвик Боузман может лишиться роли Черной Пантеры
Ваканду может ждать государственный переворот: Чедвик Боузман может лишиться роли короля вымышленного государства Т’Чаллы.
Культуромания 20 апреля в 16:39
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Здоровье
Главврача Омской инфекционной больницы уволили
В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы.
Pravda.Ru 01:32
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости вчера в 16:33