Финансы
Rambler News ServiceКурс евро поднялся выше 84 рублей
По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.
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Комментарии
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета 13:45
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Экономика
Греф объяснил разницу между ипотекой в России и Европе
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» объяснил разницу между ипотекой в России и Европе на примере чешского филиала Сбербанка.
Lenta.ru 13:20
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Российская газета 11:22
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Наука
Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами
Ученые под руководством Джо Брендриена (Jo Brendryen) из Университета Бергена усомнились в непричастности Евразийского ледяного щита к повышению уровня моря и смоделировали его таяние в период MWP1a, а также в пределах нескольких тысяч лет перед ним.
N+1 вчера в 11:02
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $18 за баррель
Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $17,9 за баррель.
Коммерсантъ 14:05
Общество
В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению
В Петербурге с симптомами ОРВИ в больницу №40 госпитализирован председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.
Российская газета 11:59
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Общество
В Мордовии ограничат движение транспорта
Установить, что в целях информирования граждан, прибывающих автомобильным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, на автомобильных дорогах оборудуются пункты пропуска (посты), работающие в круглосуточном режиме.
Глас Народа 13:52
Общество
«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»
Snob.ru 10:11
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Футбол
«Зенит» может предоставить «Газпром Арену» под временный госпиталь
Стадион «Зенита» «Газпром Арена» может использоваться в качестве временного госпиталя из-за распространения коронавируса.
Vprognoze.ru 07:55
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире
За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
Единоборства
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Кино
WarnerMedia объявила дату запуска стримингового сервиса HBO Max
Компания WarnerMedia объявила официальную дату запуска своего стримингового видеосервиса HBO Max, зрителям которого только на старте обещают более 10 тыс. часов контента, — это 27 мая.
Афиша Daily 11:37
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Общество
ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию
Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывают на второй, третьей недели, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса
Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
Общество
В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19
Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
РИА Новости 12:38
Общество
В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд
Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии.
РИА Новости 12:21
Общество
ВОЗ рассказала о происхождении коронавируса
Коронавирус или COVID−19 поразил уже около 2,5 млн человек по всему миру.
WomanHit.ru 11:24
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36