По состоянию на 18:45 мск курс евро вырос на 2,16 руб. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии — до 84,15 руб. Курс доллара вырос на 1,93 руб. и составил 77,48 руб. Как сообщалось ранее, цена на нефть марки WTI 20 апреля достигла исторического минимума.

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 144

Экономика Греф объяснил разницу между ипотекой в России и Европе Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» объяснил разницу между ипотекой в России и Европе на примере чешского филиала Сбербанка.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,1K

Наука Таяние Евразийского ледяного щита ограничили 500 годами Ученые под руководством Джо Брендриена (Jo Brendryen) из Университета Бергена усомнились в непричастности Евразийского ледяного щита к повышению уровня моря и смоделировали его таяние в период MWP1a, а также в пределах нескольких тысяч лет перед ним. 10

Энергетика Цена нефти Brent упала до $18 за баррель Впервые с декабря 2001 года стоимость нефти марки Brent упала ниже $18 за баррель. Июньские фьючерсы торгуются на уровне $17,9 за баррель. 179

Общество В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению В Петербурге с симптомами ОРВИ в больницу №40 госпитализирован председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец. 81

Общество В Мордовии ограничат движение транспорта Установить, что в целях информирования граждан, прибывающих автомобильным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, на автомобильных дорогах оборудуются пункты пропуска (посты), работающие в круглосуточном режиме. 7

Единоборства Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.

Кино WarnerMedia объявила дату запуска стримингового сервиса HBO Max Компания WarnerMedia объявила официальную дату запуска своего стримингового видеосервиса HBO Max, зрителям которого только на старте обещают более 10 тыс. часов контента, — это 27 мая. 1

Происшествия Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки. 3

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 183

Общество ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывают на второй, третьей недели, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить. 7

Экономика Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5% Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин. 362

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 4,3K

Общество Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции. 47

Общество В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19 Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 4

Общество В Италии число излечившихся от коронавируса за сутки побило рекорд Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 2723 жителя Италии, это рекордный показатель с начала эпидемии, следует из сводки службы гражданской обороны Италии. 5

Общество ВОЗ рассказала о происхождении коронавируса Коронавирус или COVID−19 поразил уже около 2,5 млн человек по всему миру. 200