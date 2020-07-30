Финансы
КомпанияКурс евро превысил 86 рублей впервые с 2 апреля
Стоимость евро в ходе торгов на Московской бирже поднялась выше 86 рублей впервые с 2 апреля 2020 года. Курс доллара также продемонстрировал рост. По данным на 10:42 по мск, европейская валюта торгуется по 86,46 рубля, прибавив 1% со окончания предыдущих торгов.
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Курс рубля 30 июля 2020: Евро подскочил выше 86 впервые со 2 апреля
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