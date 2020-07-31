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Российская газета
Российская газета

Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи. В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля.В источнике
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ТАСС

Курс доллара поднялся выше 74 рублей впервые с 14 мая

ТАСС05:15
НТВ

Курс евро превысил 87 рублей

НТВ06:15
ИА Красная Весна

Доллар поднялся выше 74 рублей

ИА Красная Весна07:04
Газета.Ru

Доллар превысил 74 рубля

Газета.Ru05:28
RT на русском

Курс евро впервые за четыре месяца превысил 87 рублей

RT на русском07:13
Комсомольская правда

Вырос курс доллара

Комсомольская правда05:54
Городовой

Доллар поднялся выше 73 рублей впервые с 18 мая

Городовойвчера в 05:25
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Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016

Мосгорсуд повторно отказал в компенсациях родственникам погибших в катастрофе Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года, - сообщил Интерфаксу адвокат истцов Игорь Трунов.
Эхо Москвы07:33
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В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки

Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета07:18
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Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Отмечается, что следы взрывчатки якобы обнаружили в пробах, взятых "с частей самолета, которые российские техники меняли во время ремонта самолетов Ту-154 №101 (самолет Качиньского) и Ту-154 №102 (еще один принадлежащий Польше самолет) в 2009 году".
РИА Новости06:48
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UBS рассказал, как заработать больше, чем на валютном вкладе

Реальная доходность валютных вкладов и наиболее надежных облигаций останется отрицательной в обозримом будущем, поэтому инвесторам стоит подумать о покупке более рискованных активов, советует UBS Global Wealth Management.
Profinance.ru04:49
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Из Керченского пролива подняли на парашютах затонувшую бронемашину

Затонувшую во время патриотической акции бронированную разведывательно-дозорную машину (БРДМ-2) подняли на парашютах со дна Керченского пролива, сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Андрей Коннов.
РИА Новости07:07
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После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести

«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», — говорится в сообщении американских военных в Twitter.
RT на русском06:36
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Российские врачи начали применять новый метод лечения рака

Российские врачи начали использовать при лечении раковых опухолей стереотаксическую лучевую терапию, которая в ряде случаев полностью заменяет химиотерапию и может хорошо сочетаться с таргетной или иммунотерапией.
Life.ru06:34
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Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости07:46
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