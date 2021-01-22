Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.