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Курс евро поднялся выше 91 рубля

Курс евро в ходе торгов поднялся выше отметки в 91 рубль. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.В источнике
Парламентская газета
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РИА Новости

Курс евро поднялся выше 91 рубля

РИА Новости05:19
Комсомольская правда

Курс рубля на 22 января 2021: евро поднялся выше 91 рубля

Комсомольская правда05:49
Компания

Евро превысил 91 рубль

Компания05:46
Аргументы и Факты

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,07 рубля

Аргументы и Факты03:37
ТАСС

Курс евро в ходе торгов Мосбиржи превысил 91 рубль

ТАСС05:34
Профиль

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с 13 января

Профиль02:52
Финансовая газета

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 74,0675 рубля, курс евро составил 90,205 рубля

Финансовая газета02:36

Кравчук заявил о желании посетить Крым

Первый президент Украины и представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил о желании посетить Крым для оценки обстановки на полуострове.
Известия05:20

Полиция Москвы предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сказал собеседник агентства.
ТАСС04:10

Путин обсудил с главой Евросовета отношения России и Евросоюза

Президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем положение дел в отношениях РФ и ЕС с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости06:04