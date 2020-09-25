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ФАН
ФАН

Курс евро поднялся выше 91 рубля

Валюта Евросоюза стала дороже 91 рубля, чему свидетельствует график Мосбиржи. С начала открытия торгов курс евро не превышал 90 рублей.В источнике
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ФАН

Курс евро поднялся выше 91 рубля

ФАНвчера в 12:07
Взгляд.ру

Евро поднялся выше 91 рубля, доллар – 78 рублей

Взгляд.рувчера в 10:32
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Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25

Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
ТАСС17:12
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Художник Вася Ложкин открыл галерею картин в Петербурге

Набережная канала Грибоедова 15 Открытие в 17 часов Публикация от Вася Ложкин — Артист (@vasya_lozhkin) 24 Сен 2020 в 2:41 PDT Автор уточнил, что для персонального дебюта в Санкт-Петербурге он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».
АБНвчера в 13:29
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08

«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Захарова прокомментировала блокировку российских аккаунтов в Facebook

Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новостивчера в 14:24
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Фигурки советских солдат-мародеров начали выпускать в Польше

Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Телеканал 360°вчера в 15:35
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Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
РИА Новостивчера в 14:55

МИД России заявил о признаках постановки в деле Навального

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомостивчера в 14:08
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В Калифорнии продажу бензиновых автомобилей запретят к 2035 году

Калифорния прекратит продажу всех автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году, стремясь привести США к сокращению выбросов парниковых газов, поощряя водителей штата перейти на электромобили.
Про Кроссоверывчера в 05:58
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