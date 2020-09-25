Количество погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 25 человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов и подготовки к ним" Уголовного кодекса Украины.
Набережная канала Грибоедова 15 Открытие в 17 часов Публикация от Вася Ложкин — Артист (@vasya_lozhkin) 24 Сен 2020 в 2:41 PDT Автор уточнил, что для персонального дебюта в Санкт-Петербурге он создал новую серию работ под названием «Культурный Кот Петербурга».
Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
Блокировка российских аккаунтов в социальной сети Facebook является элементом моделирования информационного пространства и вмешательством в дела страны, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Специализирующаяся на производстве игрушечных солдатиков компания D-Day Miniature Studio, хостинг которой зарегистрирован в Польше, представила новую серию Red Storm over Europe («Красная буря над Европой»).
Руководство московского "Локомотива" не работает на перспективу, рассматривая вариант с приглашением хорватского форварда Марио Манджукича, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев.
«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.