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Ведомости

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 2016 года

В 16.50 мск курс единой европейской валюты составлял 91,01 руб. за 1 евро. Курс доллара впервые со 2 апреля преодолел порог 78 руб. В 16.50 мск его максимальная стоимость на торгах достигла 78,27 руб.В источнике
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РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

РИА Новости10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
Газета.Ru

Евро впервые с 2016 года превысило отметку в 91 рубль

Газета.Ru12:44
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс10:02
Evo-rus.com

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Evo-rus.comвчера в 08:59
Цензуры.Нет

Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября

Цензуры.Нетвчера в 08:03

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Власти запустили процесс создания единого строительного госзаказчика

О планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства Хуснуллин заявлял в августе: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБК12:00

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации

Минэнерго и минфин обсудят финансирование социальной газификации (без привлечения средств граждан), которое может включать в себя налоговые льготы и снижение дивидендов "Газпрома" как исполнителя программы.
Российская газетавчера в 14:00
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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