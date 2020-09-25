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Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 2016 года

В 16.50 мск курс единой европейской валюты составлял 91,01 руб. за 1 евро. Курс доллара впервые со 2 апреля преодолел порог 78 руб. В 16.50 мск его максимальная стоимость на торгах достигла 78,27 руб.В источнике
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РИА Новости

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с начала 2016 года

РИА Новости10:24
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ru10:37
Коммерсантъ

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ10:28
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс10:02
Телеканал 360°

Евро показал рекордные значения с 2016 года

Телеканал 360°11:09
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»
РИА Новости10:40

Генри Кавилл не снимется в «Лиге справедливости» Зака Снайдера

Британский актер Генри Кавилл, известный своей ролью Супермера, опроверг слухи о собственном участии в съемках дополнительных сцен, которые потребовались для создания режиссерской версии картины «Лига справедливости» Зака Снайдера.
RuNews24.ru07:58
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Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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Вышел трейлер российского фильма «Китобой», получившего приз в Венеции

На YouTube-канале Sony Pictures появился трейлер фильма «Китобой» Филиппа Юрьева, который стал победителем в независимой программе «Дни Венеции» Международного венецианского кинофестиваля, а на «Кинотавре» взял награды за лучшую режиссуру, мужскую роль и диплом Гильдии киноведов.
RuNews24.ru10:47

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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