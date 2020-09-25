Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 2016 года
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В 16.50 мск курс единой европейской валюты составлял 91,01 руб. за 1 евро. Курс доллара впервые со 2 апреля преодолел порог 78 руб. В 16.50 мск его максимальная стоимость на торгах достигла 78,27 руб.В источнике
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