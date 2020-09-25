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Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 2016 года

В 16.50 мск курс единой европейской валюты составлял 91,01 руб. за 1 евро. Курс доллара впервые со 2 апреля преодолел порог 78 руб. В 16.50 мск его максимальная стоимость на торгах достигла 78,27 руб.В источнике
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Телеканал 360°

Евро показал рекордные значения с 2016 года

Телеканал 360°11:09
РБК

Курс евро впервые с 2016 года поднялся выше 91 руб

РБК10:04
Коммерсантъ

Евро поднялся выше 91 рубля впервые с февраля 2016 года

Коммерсантъ10:28
Интерфакс

Евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

Интерфакс10:02
РИА Новости

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с начала 2016 года

РИА Новости10:24
RT на русском

Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года

RT на русском10:08
Вести.Ru

Евро превысил 91 рубль, доллар – выше 78 рублей

Вести.Ru10:37

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
284

Треть сотрудников мэрии Москвы перейдут на удаленный режим работы

Как рассказал мэр, весной, в период активного распространения коронавирусной инфекции, именно режим дистанционной работы, на который перешли большинство сотрудников предприятий и организаций города, помог избежать катастрофического развития ситуации.
Росбалт09:53
95

Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Megaobzor.com17:54
8

Названы причины роста заболеваемости коронавирусом в Воронеже

Главный санитарный врач Воронежской области области Игорь Механтьев в четверг, 24 сентября во время заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 озвучил причины роста заболеваемости среди жителей региона в сентябре.
Kursk.com06:15
66

В Генштабе заявили об усилении активности НАТО в 20 км от границ РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге после завершения учений "Кавказ-2020" заявил, что в последнее время в 20-30 км от российской границы фиксируется военная активность США и НАТО, передает РИА "Новости".
Газета.Ru11:20
154

Прокуратура подала иск о ликвидации «Церкви Последнего Завета»

Прокуратура Красноярского края обратилась в суд с иском о ликвидации Курагинской местной религиозной организации «Церковь Последнего Завета» и об исключении её из Единого государственного реестра юридических лиц.
Право.ру08:42
15

Netflix покажет документальный фильм о петербургской тюрьме

На американском стриминговом сервисе Netflix выйдет первый российский документальный фильм "Кресты", сообщает телеканал "Россия 1". Фильм выйдет на международной платформе с 1 января 2021 года на международных кинофестивалях.
DP.RU04:58
3

ЦИК прокомментировал победу уборщицы на выборах в Костромской области

Победа Марины Удгодской на выборах главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области законна, заявила 24 сентября глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Говорит Москва".
REGNUMвчера в 12:02