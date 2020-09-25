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Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые за четыре года

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи, курс европейской валюты впервые с февраля 2016 года поднялся до 91,01 рубля.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Так, курс европейской валюты на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года.
РИА Новости25 сентября в 10:24
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Повестка дня

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые за четыре года

Повестка дня25 сентября в 12:58
Кубань 24

Курс евро впервые за четыре года превысил 92 рубля

Кубань 2410:36
Daily Moscow

Курс евро поднялся выше 92 рублей

Daily Moscow09:44
Известия

Пределы девальвации: как сильно может упасть рубль

Известия25 сентября в 17:02
Вести Подмосковья

Сегодня курс евро поднимался выше 92 рублей

Вести Подмосковья11:01
Новые Известия

Курс евро впервые за четыре года поднялся выше 91 рубля

Новые Известия25 сентября в 12:56
Финансовая газета

Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые за 4 года

Финансовая газета25 сентября в 11:40

Минобороны Армении сообщило о наступлении Азербайджана в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на юге и северо-востоке в Нагорном Карабахе, сообщает в понедельник, 28 сентября, представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян.
Известия13:30
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Фонд кино утвердил список фильмов для финансовой поддержки

Совет Фонда кино под председательством советника президента РФ Владимира Толстого принял решение о том, что поддержит 25 фильмов из числа проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний - лидеров отечественного кинопроизводства.
Российская газета12:12

Черчесов объяснил вызов Жирова и Кутепова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, почему в списке футболистов, вызванных для подготовки к октябрьским матчам национальной команды, появились Александр Жиров и Илья Кутепов.
Metaratings11:00

Роспотребнадзор заявил об ослаблении коронавируса

По мере распространения COVID-19 вирус ослабевает, поэтому вряд ли можно ожидать пессимистичного сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости замдиректора ФБУН "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Роспотребнадзора Александр Горелов.
Российская газета10:01
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ЦБ продлил до конца года срок перевода пенсий на карты МИР

Центробанк продлил до конца 2020 года срок перевода пенсий и социальных начислений на карту МИР, сообщила директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском14:51
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Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22
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СК возбудил дело после смерти девочки в больнице Оренбурга

«Следственными органами СК РФ по Оренбургской области расследуется уголовное дело, возбужденное 25 сентября по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», — говорится в сообщении.
Известия04:58
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Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России

Коронавирус носит сезонный характер, поэтому в Роспотребнадзоре предполагали, что будет наблюдаться сезонная активность инфекции, заявила Анна Попова в интервью радио «Комсомольская правда».
Московский Комсомолец10:46
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