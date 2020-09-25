Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Московской биржи, курс европейской валюты впервые с февраля 2016 года поднялся до 91,01 рубля.

С чего всё началось Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Так, курс европейской валюты на 17:06 (мск) поднялся до 91,01 рубля — впервые с февраля 2016 года. РИА Новости 25 сентября в 10:24