Финансы

Мой БрянскМой БрянскОфициальный курс евро вырос почти на 1,2 рубля

Официальный курс евро на 1,1945 рубля и составил 70,7921 рубля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.
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Умер основатель и президент «Шанинки»

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Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
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Украина подаст новые иски против России

Министерство юстиции Украины рассматривает возможность подачи в международные инстанции новых судебных исков против России.
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В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

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Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
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Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Почему LADA 4×4 2020 остается самой собой?

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Отец убитой женщины из Орла отсудил у МВД 100 тыс. рублей

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