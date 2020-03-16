К 11.57 мск индекс РТС упал на 4,67%, индекс Мосбиржи — на 2,96%. Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.

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