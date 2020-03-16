Коронавирус
ВедомостиКурс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
К 11.57 мск индекс РТС упал на 4,67%, индекс Мосбиржи — на 2,96%. Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
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Политика
Почему закрытие границы с Белоруссией не спасет Россию от коронавируса
Ранее российские власти приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает «Общественное телевидение России».
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Минпросвещения рекомендовало школам перейти на удаленное обучение при необходимости.
Футбол
А. Денисов: в РПЛ сложнее всего играть против Дзюбы. У парня много хороших качеств
Парень габаритный, обладает многими хорошими качествами.
Футбол
Орлов считает, что Кокорину нужно уехать за рубеж
Известный комментатор и болельщик санкт-петербургского "Зенита" Геннадий Орлов прокомментировал выступления в составе "Сочи" нападающего Александра Кокорина, арендованного у чемпионов России.
Кино
Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
Общество
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Хоккей
«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»
Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Общество
Американцы скупают оружие из-за коронавируса
Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.
Общество
Коронавирус может передаваться через наличные деньги
Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Здоровье
На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом
16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Политика
Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Музыка
Little Big представила песню для «Евровидения»
Политика
В Израиле Нетаньяху отстранили от власти
Правда, специфика израильской политической системы говорит о том, что списывать Нетаньяху со счетов еще рано.
Политика
Терешкова переговорила с Путиным после ее выступления в Госдуме
Депутат Госдумы Валентина Терешкова призналась, что ей удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как она предложила поправку, позволяющую действующему лидеру участвовать в новых выборах.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В горах Дагестана прошли артиллерийские учения Южного военного округа
Артиллерийские учения Южного военного округа с боевой стрельбой прошли в горах Дагестана, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе округа.
Экономика
Банки начали повышать ставки по ипотеке
Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
Общество
«Магнит» допустил возможные сбои в поставках из-за коронавируса
«Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы», — цитирует РИА «Новости» отчет экспертов «Магнита».
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Общество
В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса
Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
Происшествия
Четырех полицейских на Урале приговорили к реальным срокам за избиение подростков
Сотрудники полиции приговорены в Свердловской области к реальным срокам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.
Здоровье
Стационары Москвы закрыли для посетителей
Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.