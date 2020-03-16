Коронавирус

ВедомостиВедомостиКурс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

К 11.57 мск индекс РТС упал на 4,67%, индекс Мосбиржи — на 2,96%. Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
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Курс евро превысил 84 рубля

ТК Звезда05:05

Биржевой курс доллара превысил 75 рублей

РБК05:11

Курс евро превысил отметку в 84 рубля

ТАСС04:54

Доллар подорожал до 75 рублей

Известия05:08

Курс доллара превысил 75 рублей

Взгляд.ру05:17

Доллар вырос на 2% на открытии торгов на Мосбирже

РЕН ТВ03:04

Евро и доллар подешевели больше чем на рубль

Экспресс газета13 марта в 04:25
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Почему закрытие границы с Белоруссией не спасет Россию от коронавируса

Ранее российские власти приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для передвижения людей в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает «Общественное телевидение России».
URA.Ru 04:50
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Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
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Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Минпросвещения рекомендовало школам перейти на удаленное обучение при необходимости.
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Футбол

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Орлов считает, что Кокорину нужно уехать за рубеж

Известный комментатор и болельщик санкт-петербургского "Зенита" Геннадий Орлов прокомментировал выступления в составе "Сочи" нападающего Александра Кокорина, арендованного у чемпионов России.
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Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена гибели Черной Вдовы

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон призналась, что изначально сцена гибели шпионки Наташи Романофф в фильме «Мстители: Финал» должна была выглядеть иначе.
iReactor вчера в 19:40
Общество

На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

На Украине подтверждены два новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Аргументы недели 04:30
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Хоккей

«Путин в 1999 году был совсем другим человеком и говорил совсем другие вещи»

Илья Брызгалов рассказал, как живёт США в разгар пандемии, почему он не боится коронавируса и за что любит политику.
Чемпионат вчера в 04:05
Общество

Американцы скупают оружие из-за коронавируса

Жители США массово скупают огнестрельное оружие и наборы для выживания на фоне распространяющегося коронавируса.
iReactor 03:43
Общество

Коронавирус может передаваться через наличные деньги

Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
КП - Кубань 01:46
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Здоровье

На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом

16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Сахалин.Инфо 04:25
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Политика

Кравчук раскритиковал позицию сподвижницы Порошенко по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейской солидарности" в Верховной раде Ирину Геращенко.
Газета.Ru вчера в 03:31
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

RZN.info 13 марта в 01:12
Политика

В Израиле Нетаньяху отстранили от власти

Правда, специфика израильской политической системы говорит о том, что списывать Нетаньяху со счетов еще рано.
Infox.ru вчера в 15:32
Хоккей

«Барыс» отказался участвовать в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

РБК 04:02
Политика

Терешкова переговорила с Путиным после ее выступления в Госдуме

Депутат Госдумы Валентина Терешкова призналась, что ей удалось пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как она предложила поправку, позволяющую действующему лидеру участвовать в новых выборах.
Радио Sputnik 05:10
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Армия и оружие

В горах Дагестана прошли артиллерийские учения Южного военного округа

Артиллерийские учения Южного военного округа с боевой стрельбой прошли в горах Дагестана, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе округа.
ТАСС вчера в 17:06
Экономика

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости 14 марта в 08:51
Общество

«Магнит» допустил возможные сбои в поставках из-за коронавируса

«Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы», — цитирует РИА «Новости» отчет экспертов «Магнита».
АБН 05:03
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Общество

В Минпромторге опровергли риски закрытия магазинов из-за коронавируса

Российские магазины создали запас товаров на фоне коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявили в Минпромторге.
RT на русском вчера в 18:18
Происшествия

Четырех полицейских на Урале приговорили к реальным срокам за избиение подростков

Сотрудники полиции приговорены в Свердловской области к реальным срокам лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий.
ТАСС 04:40
Единоборства

Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация

Матч ТВ 04:02
Здоровье

Стационары Москвы закрыли для посетителей

Московские медицинские стационары закрыли для посещения, передает РИА "Новости" со ссылкой на департамент здравоохранения.
Газета.Ru 14 марта в 08:29
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 02:59
Общество

Заразившийся коронавирусом россиянин назвал симптомы заболевания

Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич, находящийся в столичной инфекционной больнице в Коммунарке с подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказал о первых симптомах болезни.
Lenta.ru 04:07
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