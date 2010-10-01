Финансы
МоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая
Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
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Политика
В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
Происшествия
В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова
Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
Происшествия
В Ангарске полиция закрыла два крупных игорных заведения
Полиция Ангарска обнаружила незаконную деятельность двух крупных игорных заведений, организованных группами лиц.
Байкал24 03:45
Политика
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению
Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
Общество
На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса
Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
Общество
Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM 06 июля в 08:30
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
Игры
Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей
2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%
Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб.
Коммерсантъ 04:08
Киберспорт
Новая игра Werewolf: The Apocalypse – Earthblood выйдет в феврале
Goroday.ru вчера в 16:46
Общество
Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
Общество
Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам
Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта
Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
Политическая Экспертиза вчера в 05:26
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции
Российская газета вчера в 04:41
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
Армия и оружие
Главком ВМС Украины указал на готовность флота к войне с Россией
iReactor 06 июля в 01:03
Политика
Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны
Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
Гаджеты
Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов
Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов - они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей.
Комсомольская правда 03:21
Автоспорт
Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество
Суд Амстердама в очередной раз перенес процесс по скифскому золоту
Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей.
Газета.Ru 04:26
Общество
70 рязанских семей получили медаль «За любовь и верность»
8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 пар рязанцев получили медаль «За любовь и верность».
RZN.info 04:37
Шоу-бизнес
Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»
Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
Армия и оружие
СМИ рассказали об уникальных особенностях нового российского пулемета
Появились данные об уникальных особенностях нового российского пулемета РПК-16, который в настоящее время проходит испытания.
NewInform 05:02
Общество
В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом
После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:41
Футбол
Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»
Российский нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за "Сочи" в матче чемпионата России против "Зенита", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:35