Финансы

МоссоветМоссоветКурс евро в ходе торгов поднялся выше 81 рубля впервые с 6 мая

Mossovetinfo.ru – Курс евро в ходе торгов на московской бирже поднялся выше 81 рубля, следует из данных торгов. Курс европейской валюты в ходе торгов достиг 81,015 рубля. До отметки в 81 рубль в последний раз евро поднимался 6 мая.
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Курс евро вырос до 80,6 рубля

Компания03:14

Биржевой курс доллара превысил 72 руб

Коммерсантъ06 июля в 09:46

Что нас ждет: крах доллара или обвал рубля

ИА Хакасия05 июля в 15:04

Евро превысил планку в 81 рубль впервые с 6 мая

Интерфакс06 июля в 04:18

Курс евро превысил 81 рубль в ходе торгов

BFM.ru06 июля в 04:23

Курс евро превысил 81 рубль

ТАСС06 июля в 04:14

Курс доллара превысил ₽72 первые с 22 мая

РБК06 июля в 05:19
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Политика

В ГД внесён проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

В Госдуму внесён проект о приравнивании отчуждения территорий России к экстремистской деятельности.
RT на русском 03:39
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Происшествия

В Перми журналиста задержали на пикете в поддержку Ивана Сафронова

Иван Сафронов свою вину отрицает. Днем 7 июля у здания ФСБ начались пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Полиция задержала более 20 человек.
Коммерсантъ 04:59
1
Происшествия

В Ангарске полиция закрыла два крупных игорных заведения

Полиция Ангарска обнаружила незаконную деятельность двух крупных игорных заведений, организованных группами лиц.
Байкал24 03:45
Политика

Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по разоружению

Пекин, 8 июля 2020, 06:56 — REGNUM Россия не предлагала Китаю участвовать в трёхсторонних переговорах по разоружению с США, потому что хорошо понимает позицию китайской стороны, заявил 8 июля журналистам глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.
REGNUM вчера в 23:56
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Общество

На Алтае в доме-интернате для престарелых выявили вспышку коронавируса

Девятнадцать человек заразились коронавирусом в Ребрихинском доме-интернате для престарелых в Алтайском крае, сообщила журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
РИА Новости 04:48
2
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru вчера в 13:45
2,2K
Общество

Зеленский прибыл в Донбасс из-за ситуации с лесными пожарами

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе», — говорится в сообщении пресс-службы.
REGNUM 03:59
Общество

Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

REGNUM 06 июля в 08:30
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста вчера в 12:48
11
Игры

Ремейк Mafia отложили, но 22 июля покажут первый геймплей

2K Games представила свежий тизер ремейка Mafia, сделав два важных анонса: 22 июля состоится презентация геймплея игры проект действительно отложили до 25 сентября.
Игромания.ру вчера в 11:21
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Финансы

Чистая прибыль Сбербанка за полугодие снизилась на 24%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2020 года уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 24% и составила 337,5 млрд руб.
Коммерсантъ 04:08
1
Киберспорт

Новая игра Werewolf: The Apocalypse – Earthblood выйдет в феврале

Goroday.ru вчера в 16:46
Общество

Устройства для отпугивания птиц сняли с памятника Ленину в Магадане

Известия 01:39
Общество

Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792.
RT на русском 03:32
1
Общество

Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости вчера в 15:46
407
Экономика

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 процентного пункта

Сбербанк сообщил о снижении ипотечной ставки на 0,5 процентного пункта по нескольким программам на покупку квартиры в новостройках.
Политическая Экспертиза вчера в 05:26
219
Армия и оружие

Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Российская газета вчера в 04:41
629
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 06 июля в 15:38
3,8K
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
3,1K
Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета 03:58
410
Армия и оружие

Главком ВМС Украины указал на готовность флота к войне с Россией

iReactor 06 июля в 01:03
5,1K
Политика

Двоих россиян, задержанных накануне на Украине, выдворили из страны

Власти Украины выдворили за пределы страны двух граждан России, задержанных накануне полицией.
ТАСС 04:05
228
Гаджеты

Раскрыта новая схема мошенничества при продаже смартфонов

Мошенники открыли для себя новый способ обмана при продаже смартфонов - они покупают телефоны в лизинг и перепродают их, но спустя определенное время устройство блокируется из-за отсутствия платежей.
Комсомольская правда 03:21
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Автоспорт

Квят объяснил отказ становиться на колено перед Гран-при Австрии

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят объяснил отказ становиться на колено перед стартом Гран-при Австрии в рамках чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 04:45
Общество

Суд Амстердама в очередной раз перенес процесс по скифскому золоту

Апелляционный суд Амстердама в очередной раз перенес дату вынесения решения по делу о скифском золоте, на этот раз причиной стал отзыв одного из судей.
Газета.Ru 04:26
2
Общество

70 рязанских семей получили медаль «За любовь и верность»

8 июля, в День семьи, любви и верности, 70 пар рязанцев получили медаль «За любовь и верность».
RZN.info 04:37
2
Шоу-бизнес

Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из «Папиных дочек»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года по фигурному катанию, хореограф и постановщик Илья Авербух подтвердил слухи о романе с актрисой из сериала "Папины дочки" Елизаветой Арзамасовой.
Газета.Ru вчера в 11:53
273
Армия и оружие

СМИ рассказали об уникальных особенностях нового российского пулемета

Появились данные об уникальных особенностях нового российского пулемета РПК-16, который в настоящее время проходит испытания.
NewInform 05:02
Общество

В России за сутки умерли 173 пациента с коронавирусом

После заражения коронавирусом в России за последние сутки умерли 173 человека, общее количество жертв эпидемии составило 10 667 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
РБК 04:41
Футбол

Кокорин сможет сыграть за «Сочи» против «Зенита»

Российский нападающий Александр Кокорин сможет сыграть за "Сочи" в матче чемпионата России против "Зенита", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:35
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