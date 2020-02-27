Финансы

Российская газетаРоссийская газетаКурс евро превысил 72 рубля впервые за полгода

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля. До этого "европеец" переходил отметку в 72 рубля 12 сентября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось
Курс евро вырос на 1,02% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов на «Московской бирже» и превысил отметку в 72 руб., сообщается на сайте
 биржи в четверг, 27 февраля.
Известия04:46

Подробнее о событии

Биржевой курс евро впервые за 2,5 месяца превысил 71 рубль

Банки.ру25 февраля в 04:45

Евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2019 года

РИА Новости04:37

Курс евро превысил ₽72 впервые почти за полгода

РБК04:09

Рубль падает на фоне опасений по распространению коронавируса

Говорит Москва04:14

Курс евро превысил 72 рубля

RT на русском04:07

Евро взлетел

Lenta.ru04:47

Российская нацвалюта слабеет, курс евро подскочил выше 72 рублей

Росбалт05:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 06:06, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Происшествия

В Липецке мужчина убил 4-летнюю дочь, ранил жену и совершил суицид

Газета.Ru 03:22
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Здоровье

В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии

Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.
REGNUM 03:05
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

Российская газета 25 февраля в 19:20
Экономика

Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель

Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).
Право.ру 02:05
Политика

Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Газета.Ru 04:37
Происшествия

Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Эхо Москвы вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева ответила на слухи о брошенном в детдоме сыне

Кудрявцева была так возмущена этим предположением, что ответила этому подписчику в комментариях.
Городовой вчера в 03:42
Музыка

Панайотов прокомментировал сообщения о своём участии в Евровидении

RT на русском 05:10
Шоу-бизнес

Бритни Спирс сняла на видео, как сломала ногу во время танца

В четверг в Instagram Бритни Спирс появился видеоролик, на котором запечатлен момент, когда певица время танца ломает ногу.
Московский Комсомолец вчера в 22:47
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Интерфакс 02:35
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости вчера в 19:20
Происшествия

ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.
ТАСС 05:39
Политика

Лукашенко заявил, что РФ принуждает Белоруссию к интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
Газета.Ru 05:15
Кино

«Джентльмены» возглавят российский прокат

Основная борьба за первое место российского бокс-офиса развернется, согласно аналитикам, между старожилами проката - фильмами "Джентльмены" Гая Ричи и "Лед 2" Жоры Крыжовникова.
Газета.Ru 05:36
Политика

В Подмосковье простились с маршалом Язовым

НТВ 05:43
Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве пропавшей девушки из дела «Сети»

Интерфакс 05:17
Общество

Вячеслав Володин приехал в Саратов с рабочим визитом

В первую очередь, председатель Госдумы встретится с жителями микрорайона «Ласточкино» в Солнечном посёлке.
ГТРК Саратов 03:10
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Ведомости вчера в 10:51
Армия и оружие

Главком ВМС Украины признал усиление российского флота

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об увеличении боевого потенциала Черноморского флота России.
Национальная служба новостей 01:05
Происшествия

Бывшего полковника Захарченко обвинили в миллиардной взятке

Lenta.ru 04:59
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Авто

Geely выпустила новый кроссовер с «защитой от коронавируса»

Geely выпустила кроссовер с «защитой от коронавируса».
Car.ru вчера в 05:15
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков армейским спецназом

Известия вчера в 22:50
Музыка

Светлана Лобода представила новый клип

Видео шокировало поклонников Светланы. Лобода в течение нескольких недель подогревала интерес зрителей и наконец выпустила новый клип.
Inc-news.ru вчера в 02:11
Армия и оружие

Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом

Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля «Российская газета».
Красная весна 24 февраля в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное