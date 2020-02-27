Финансы
Российская газетаКурс евро превысил 72 рубля впервые за полгода
Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля. До этого "европеец" переходил отметку в 72 рубля 12 сентября 2019 года.
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с чего всё началось
Курс евро вырос на 1,02% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов на «Московской бирже» и превысил отметку в 72 руб., сообщается на сайте биржи в четверг, 27 февраля.Известия04:46
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