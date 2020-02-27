с чего всё началось

Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля. До этого "европеец" переходил отметку в 72 рубля 12 сентября 2019 года.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

Энергетика РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Здоровье В Воронеже госпитализирована девушка, приехавшая из Италии Девушка с ОРВИ, прибывшая из Италии, госпитализирована в Воронеже для проверки на коронавирус, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Воронежской области 27 февраля.

Культура Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.

Экономика Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).

Политика Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.

Происшествия ФСБ задержала группу торговцев оружием в Свердловской области "Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена деятельность организованной группы из числа жителей Свердловской области, причастных к незаконному обороту огнестрельного оружия, в том числе модернизированного из гражданских образцов в боевые аналоги", - сообщили в ЦОС.

Кино «Джентльмены» возглавят российский прокат Основная борьба за первое место российского бокс-офиса развернется, согласно аналитикам, между старожилами проката - фильмами "Джентльмены" Гая Ричи и "Лед 2" Жоры Крыжовникова.

Политика Путин ответил на вопрос о двойниках У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.