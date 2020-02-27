Финансы

РБКРБККурс евро впервые за полгода превысил ₽73

По состоянию на 19:55 мск рубль слегка отыграл позиции и стоил 72,66 руб. С начала торговой сессии падение составило 1,38 руб. Курс доллара превысил отметку в 66 руб. На максимуме американская валюта торговалась по 66,41 руб. Последний раз курс евро стоил выше 73 руб. 5 сентября 2019 года.
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Курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с сентября 2019 года

iReactor11:21

Американский доллар в ходе торгов на «Мосбирже» впервые с прошлой осени достиг отметки в 66 рублей

Эхо Москвы09:30

Курс евро в ходе торгов на «Мосбирже» превысил 73 рублей впервые с 5 сентября

Интерфакс11:04

Курс евро впервые за полгода превысил ₽73

РБК12:19

Курс евро поднялся выше 73 рублей

ТАСС10:36

Биржевой курс евро превысил 72 рубля впервые с сентября 2019 года

Банки.ру06:32

Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября прошлого года

Комсомольская правда05:36
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