Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Курс евро поднялся выше 75 рублей

Газета.Ru12:31

Курс евро впервые за год превысил 75 руб

РБК12:27

Евро взлетел

Lenta.ru12:07

Евро превысил уровень 75 руб. впервые за год

Коммерсантъ12:13

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русском12:09

Евро поднялся выше 75 рублей впервые с марта 2019 года

Московский Комсомолец12:15

Курс евро впервые за год превысил 75 рублей

Rambler News Service11:52
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Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
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Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей

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