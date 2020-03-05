Финансы
RT на русскомКурс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Комментарии
Происшествия
Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера в США
Четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, пассажир которого скончался из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Госдума вводит инициативное бюджетирование
Пакет законопроектов об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Экономика
В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
Кино
В Сеть слили первое фото со съемок сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
В Сети обнародовано фото из Атланты - со съемочной площадки предстоящего супергеройского сериала для сервиса Disney+ "Локи", в котором Том Хиддлстон возвращается к образу "марвеловского" злодея, извечного и хитроумного оппонента Тора.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусной инфекции COVID-2019 зафиксирован у гражданина Италии.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» выиграл матч 1/8 финала Кубка Англии, победив «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
Армия и оружие
Турецкие военные «нейтрализовали» свыше 20 сирийских солдат в Идлибе
Министерство обороны Турции объявило о «нейтрализации» 21 сирийского военного в ответ на гибель турецкого солдата, информирует агентство Anadolu.
Экономика
PMI в сфере услуг КНР в феврале упал до минимума за 14 лет
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.
Музыка
Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Политика
МИД Украины вызвал посла Норвегии из-за конференции по Крыму
Украинский МИД вызывал посла Норвегии Уле Терье Хорпестада из-за конференции по Крыму, которая состоится в конце марта в Осло.
Происшествия
Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Панатинаикос» и вышел в плей-офф Евролиги
Финансы
Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Происшествия
Жительницу Камчатки, утопившую двух своих детей, отправили под суд
На Камчатке СКР завершил расследование уголовного дела против жительницы Вилючинска, которая в сентябре прошлого года утопила в бухте Крашенинникова двух своих детей.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Общество
Власти США обвинили сотрудника Group-IB
Топ-менеджера российской компании заподозрили в соучастии при продаже данных пользователей Formspring Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь обнаруженного на Марсе «туннеля»
Ученые и инженеры, обслуживающие орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, при помощи камеры HiRISE впервые заглянули внутрь гигантской ямы, которая была обнаружена на поверхности Марса несколько лет назад.
Биатлон
Адвокат Родченкова опроверг фальсификацию его подписей
Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, дал ответ на заявление о возможной фальсификации подписей своего клиента в его показаниях по допинг-делам российских биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой.
Политика
Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Армия и оружие
Су-57 не сможет с большого расстояния сбить F-22 или F-35
Эксперты проанализировали боевые характеристики вооружения Су-57 и пришли к выводу, что он не сможет с расстояния в несколько сотен километров поразить F-22 или F-35.