Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

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