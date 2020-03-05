Финансы

RT на русскомRT на русскомКурс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Курс евро поднялся выше 75 рублей

Газета.Ruвчера в 12:31

Курс евро впервые за год превысил 75 руб

РБКвчера в 12:27

Курс евро впервые за год превысил 75 рублей

Rambler News Serviceвчера в 11:52

Евро превысил уровень 75 руб. впервые за год

Коммерсантъвчера в 12:13

Курс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года

RT на русскомвчера в 12:09

Евро взлетел

Lenta.ruвчера в 12:07

Евро поднялся выше 75 рублей впервые с марта 2019 года

Московский Комсомолецвчера в 12:15
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Происшествия

Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».
RT на русском вчера в 22:31
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
КМВ Новости вчера в 02:08
Спорт

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров

Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
Москва 24 вчера в 12:06
Экономика

Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска

Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 23:45
Происшествия

Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае

На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.
Газета.Ru вчера в 22:41
Технологии

В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость

Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Lenta.ru вчера в 08:08
Происшествия

Под Челябинском произошёл пожар в производственном цехе

RT на русском вчера в 23:58
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия 04 марта в 11:27
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Политика

Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции

В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
RT на русском вчера в 07:31
Политика

Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Культура

Чем закончился сериал «Триггер»

Вокруг ТВ вчера в 11:46
Происшествия

При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека

Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год.
РИА Новости вчера в 23:48
Политика

В правительстве России утвердили штатную численность аппарата

В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщила пресс-служба правительства.
REGNUM вчера в 23:25
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru вчера в 08:55
Футбол

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча

Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Lenta.ru 04 марта в 15:20
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Политика

Минэкономразвития сообщило о победе в споре о вагонах с Украиной

Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору РФ и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, пишет РБК.
Аргументы и Факты вчера в 09:23
Гаджеты

Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил Android 10

Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 11 с Android 10 для Китая, но скачать новое ПО могут все желающие.
3DNews вчера в 10:04
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Россиянам пообещали «малиновое» лето

Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
BFM.ru вчера в 06:52
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:33
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича

Заявление Губерниева Журналист в своём Telegram-канале заявил, что обыски номера Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве произошли с подачи Тихонова.
Pravda.Ru вчера в 05:08
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России

Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Inkazan 03 марта в 09:03
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Шоу-бизнес

Стас Михайлов сделал операцию у пластического хирурга Деми Мур

Сам Михайлов ранее опровергал, что посещает пластических хирургов, однако журналисты издания «Экспресс-газета» утверждают, что Михайлов действительно сделал новую пластическую операцию.
Bimru.ru вчера в 09:27
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Происшествия

В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП

Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Известия вчера в 11:11
Происшествия

Челябинца с синдромом запертого человека отправили в Екатеринбург

Ивана Смирнова из Челябинска, которого в прошлом году парализовало в приемном покое из-за медицинской волокиты, отправили на лечение в Екатеринбург.
Уральский меридиан вчера в 23:35
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