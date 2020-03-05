Финансы
RT на русскомКурс евро превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года
Курс евро в ходе торгов превысил 75 рублей впервые с марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Комментарии
Происшествия
Житель Калуги осуждён за оправдание терроризма в сети
Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Калуги к пяти годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма из-за комментария в социальной сети «ВКонтакте».
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею могут перенести в Россию
Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель не исключает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в России.
Спорт
Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Макаров
Умер трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров.
Экономика
Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска
Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов заявил, что в 2019 году темпы отзыва лицензий замедлились, однако расчистка в банковском секторе не завершена и дефолты некоторых кредитных организаций перенеслись на 2020 год.
Происшествия
Два взрослых и ребенок погибли при пожаре в Алтайском крае
На месте пожара были обнаружены трое погибших, в том числе ребенок. Отмечается, что погибшая девочка была в гостях у родственников.
Технологии
В чипсетах Intel нашли неустранимую уязвимость
Эксперты отметили, что данная ошибка присутствует в большинстве чипсетов Intel, выпущенных за последние пять лет.
Происшествия
Под Челябинском произошёл пожар в производственном цехе
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Политика
Памфилова прокомментировала пакетное голосование по Конституции
В середине февраля глава государства Владимир Путин распорядился начать подготовку к голосованию по изменениям в Конституцию.
Политика
Новый премьер Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что страна должна подавать воду жителям Крыма, но не предприятиям.
Культура
Чем закончился сериал «Триггер»
Происшествия
При выбросе метана в шахте «Воркутинская» погибли два человека
Шахта "Воркутинская", принадлежащая АО "Воркутауголь", введена в эксплуатацию в 1973 году, ее производственная мощность составляет 1,8 миллиона тонн угля в год.
Политика
В правительстве России утвердили штатную численность аппарата
В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщила пресс-служба правительства.
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Минэкономразвития сообщило о победе в споре о вагонах с Украиной
Всемирная торговая организация (ВТО) утвердила решение по спору РФ и Украины о поставках украинских вагонов и железнодорожной техники, пишет РБК.
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получил Android 10
Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 11 с Android 10 для Китая, но скачать новое ПО могут все желающие.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол
В составе "Вашингтона" две шайбы забросил российский капитан команды Александр Овечкин (50, 60), свой дебютный гол за команду забил российский нападающий Илья Ковальчук (33), на счету которого также голевая передача.
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Синоптик назвал предстоящее лето «малиновым» по цвету прогностических карт.
Общество
ПМЭФ отменили из-за коронавируса
Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова и Касперовича
Заявление Губерниева Журналист в своём Telegram-канале заявил, что обыски номера Логинова во время чемпионата мира в Антерсельве произошли с подачи Тихонова.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству, однако ранее в ней не наблюдалось использование образов столь популярных среди выходцев из СССР людей, как Высоцкий.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию России
Понятие о «государствообразующем народе» в Конституции содержится в положении о государственном языке.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов сделал операцию у пластического хирурга Деми Мур
Сам Михайлов ранее опровергал, что посещает пластических хирургов, однако журналисты издания «Экспресс-газета» утверждают, что Михайлов действительно сделал новую пластическую операцию.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Происшествия
В Липецкой области три сотрудника УФСИН погибли в ДТП
Три сотрудника областного управления ФСИН погибли в ДТП в Липецкой области.
Происшествия
Челябинца с синдромом запертого человека отправили в Екатеринбург
Ивана Смирнова из Челябинска, которого в прошлом году парализовало в приемном покое из-за медицинской волокиты, отправили на лечение в Екатеринбург.