Финансы
RT на русскомКурс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Комментарии
Происшествия
В Москве найдена мертвой 18-летняя шахматистка
В квартире на западе Москвы найдены тела парня и девушки, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Экономика
Планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд
Планы Минфина могут привести к увеличению нагрузки на индивидуальных предпринимателей к 2024 году на 50 млрд.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Сотрудник СБУ раскрыл подробности убийства Гиви
В интервью журналисту Юрию Бутусову Сугерей заявил, что подготовкой убийства занималась девушка-агент, проникшая в окружение командира.
Общество
ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого
ФБР регулярно размещает такую рекламу на русском языке, однако ранее в ней не наблюдалось использование столь популярных образов, как Высоцкий.
Хоккей
Овечкин оформил дубль и догнал Пастрняка в гонке снайперов НХЛ
Александр Овечкин оформил дубль и сравнялся с лидером гонки снайперов сезона, Илья Ковальчук забросил свою первую шайбу за "Вашингтон", но три очка Артемия Панарина принесли победу "Рейнджерс".
Футбол
«Атлетик» проиграл «Гранаде» и вышел в финал Кубка Испании
"Атлетик" проиграл "Гранаде" во втором матче полуфинала Кубка Испании, однако вышел в финал турнира.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Происшествия
Калининградка ехала в автобусе с поляком, у которого нашли коронавирус
Жительница Калининградской области ехала в одном автобусе с поляком, у которого обнаружили коронавирус.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Транспорт
«Победа» и S7 из-за коронавируса сделают все билеты возвратными
Схожую услугу 5 марта запустила S7 Airlines, но у нее другой принцип: авиакомпания разрешит вернуть без штрафов все билеты, купленные с 5 марта по 10 апреля, удержав лишь 1000 руб. сервисного сбора за перелет.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Политика
Сторонника Зеленского забросали яйцами на Украине
Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского Максим Бужанский заявил, что на него напали после того, как он вышел после записи эфира передачи "Народ против".
Политика
«Ведомости»: в Конституцию не вносят запрет на иностранную недвижимость из-за чиновников
Запрет на владение иностранной недвижимостью для госслужащих не вошел в перечень поправок в Конституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации и Госдуме.
Политика
Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
Космос
Ученые: Жизнь во Вселенной существует за чертой видимости
Ученый по имени Томонори Тотани убежден, что жизнь во Вселенной существует, но за чертой видимости человека.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.
Общество
Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника
Гаджеты
Apple предупредила о нехватке iPhone для замены
В связи со вспышкой коронавируса, многие предприятия по выпуску комплектующих и готовой продукции находились или находятся в простое, что провоцирует сбои в поставках.
Шоу-бизнес
Жена Тарасова рассказала, как они назвали новорожденную дочь
Обо всем ростовчанка Анастасия Костенко написала в Instagram-аккаунте. Она рассказала, что девочку решили назвать Евой.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Происшествия
Строительство дачного поселка под Уфой заинтересовало следователей
Накануне стало известно, что следком по Башкирии начал доследственную проверку сделок с землей в результате которых под Уфой появился «клубный поселок» «Булгаковские дачи».
Политика
Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы
Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
Из новостей Кудрявцева узнала, что ее коллега директор телеканала Арман Давлетяров не включил девушку в список ведущих ежегодной премии МУЗ-ТВ.
Общество
МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт
Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Происшествия
Четверо россиян находятся на карантинном лайнере Grand Princess
На борту круизного лайнера Grand Princess, где идет проверка на коронавирус COVID-19, находятся четверо россиян.
Политика
Лидеры фракций заверили Путина в поддержке его поправок в Конституцию
Поступило 387 поправок, каждую изучили с экспертами, юристами, состоялось голосование, 200 поправок предложено к принятию, сообщил Володин.