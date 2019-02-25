Курс евро в ходе торгов в пятницу, 6 марта, превысил 76 рублей впервые с января 2019 года. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс евро превысил 76 рублей впервые с января 2019 года

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