Финансы
Газета.RuРубль незначительно меняется к доллару и евро
На открытии торгов в пятницу, 6 марта, рубль показал небольшое рост к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 14 коп. до 67,48 руб.
Читать в источнике
Оценить257
Подробнее о событии
Показать все источники
Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года
Интерфакс06 марта в 06:25
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 00:49, Ашберн
Комментарии
Общество
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119
Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на 22 и достигло 3119, всего заболевших в стране 80 735, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.
Политика
Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву
Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа
Спорт
Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии
Энергетика
Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Общество
На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»
За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Наука
Обнаружены признаки болезни вейперов
В ходе недавно проведенного исследования эксперты смогли обнаружить симптомы заболевания, вызываемого использованием электронных сигарет.
Наука
Тревожность оказалась характерна для большинства собак
Происшествия
Подозреваемый в убийстве школьника сын судьи задержан в Петербурге
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Происшествия
Porsche и Cadillac сгорели в Иркутске ночью 9 марта
Внедорожники Cadillac Escalade и Porsche Cayenne загорелись в Иркутске 9 марта.
Общество
Bloomberg узнал содержание разговора Путина с нефтяниками перед разрывом сделки с ОПЕК
Позиция России заключалась в том, что американские производители сланцевой нефти должны разделить ущерб от падения спроса на сырье и пойти на сокращение добычи в США, рассказал Bloomberg один из участников совещания президента Владимира Путина с российскими производителями нефти и ключевыми министрами, которое прошло за несколько дней до переговоров с ОПЕК в Вене.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
Родные жертв крушения Boeing провели акцию у посольства России в Гааге
В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Футбол
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»
"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Политика
Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17
По словам госсекретаря США Майка Помпео, в Вашингтоне доверяют судебной системе Нидерландов относительно рассмотрения дела о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Boieng компании Malaysia Airlines.
Политика
Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений
Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Энергетика
Обвал цен на нефть объяснили планами Саудовской Аравии надавить на РФ
Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев 8 марта объяснил, что соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России из-за замещения на рынке дешевой нефти дорогой американской.
Политика
Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
Общество
По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.