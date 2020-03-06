На открытии торгов в пятницу, 6 марта, рубль показал небольшое рост к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 14 коп. до 67,48 руб.

Рубль незначительно меняется к доллару и евро

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