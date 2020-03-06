Финансы

Газета.RuГазета.RuРубль незначительно меняется к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 6 марта, рубль показал небольшое рост к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи. Курс доллара по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 14 коп. до 67,48 руб.
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Доллар США превысил 68 рублей, а евро ушел выше отметки 77 рублей впервые с января 2019 года

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Курсы евро и доллара побили рекорды января 2019 года

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Эхо Москвы07 марта в 11:11

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

ТАСС06 марта в 06:23

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБК06 марта в 06:02

Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русском06 марта в 06:08
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
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Цена на нефть Brent упала до минимума за четыре года

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $35 за баррель впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
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Обнаружены признаки болезни вейперов

В ходе недавно проведенного исследования эксперты смогли обнаружить симптомы заболевания, вызываемого использованием электронных сигарет.
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Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
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Внедорожники Cadillac Escalade и Porsche Cayenne загорелись в Иркутске 9 марта.
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Политика

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2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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Общество

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В понедельник в Гааге начинается судебный процесс по делу о крушении Boeing в Донецкой области. Это случилось в июле 2014 года.
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Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

Существенно увеличить размер пенсии может ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), предусмотренная государством для отдельных категорий граждан, заявила "Вечерней Москве" глава отдела по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова.
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Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о стрессе из-за болезни матери

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала трогательный пост, в котором призналась, что сейчас испытывает сильнейший стресс.
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В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

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«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити»

"Манчестер Юнайтед" переиграл "Манчестер Сити" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
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Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17

По словам госсекретаря США Майка Помпео, в Вашингтоне доверяют судебной системе Нидерландов относительно рассмотрения дела о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Boieng компании Malaysia Airlines.
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Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
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Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости 07 марта в 13:39
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК 05 марта в 17:00
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
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Обвал цен на нефть объяснили планами Саудовской Аравии надавить на РФ

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев 8 марта объяснил, что соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России из-за замещения на рынке дешевой нефти дорогой американской.
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Украинцев призвали подготовиться к коллапсу из-за политики Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность госинститутов, поэтому гражданам страны следует оставить надежды и приготовиться к коллапсу.
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По ТВ показали записку Путину от девушки из Иваново

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Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
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Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС 07 марта в 17:22
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