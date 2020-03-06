Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Здоровье
Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей из-за частых ошибок
Регламент обязательной перепроверки Минздрав поручил разработать Национальному медицинскому центру имени Дмитрия Рогачева.
Экономика
Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день
Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
Экономика
Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии
Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как его дети общаются с домовым
Последнее время таинственный Домовой оставляет Гарику и Лизе по дому в неожиданных местах волшебные кристаллы.
Гаджеты
Названы смартфоны с самым большим числом позитивных отзывов
Создатели приложения AnTuTu обнародовали февральский перечень смартфонов на Android с наибольшим числом позитивным отзывов пользователей.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в спринтерской гонке на 10 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Космос
Ученые предложили новый способ развития скорости света
Ученые Гарвардского университета нашли новый способ передвижения на космических кораблях со скоростью света, передает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на dni24.com.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
На телах шахматистов из Украины Станислава Богдановича и Александры Вернигоры, которых обнаружили мертвыми в Москве, присутствуют следы от инъекций.
Музыка
На Украине призвали бойкотировать Евровидение из-за группы Little Big
Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.
Космос
Запуск «Союза» с Куру перенесли на 7 марта из-за проблем в электрике
Ракета-носитель «Союз-СТ» должна была запустить с космодрома Куру во французской Гвиане спутник Арабских Эмиратов Falcon Eye 2.
Происшествия
Прокуратура попросила смягчить сроки двум фигурантам дела «Сети»
Прокуратура Пензенской области попросила смягчить наказание фигурантам дела «Сети» (организация запрещена в России) Максиму Иванкину и Андрею Чернову, следует из представления государственного обвинителя Сергея Семеренко.
Наука
При вспоминании нейроны возбудились в последовательности запоминания
Американские ученые установили, что при вспоминании материала нейроны в коре мозга человека возбуждаются в той же последовательности, что и при запоминании информации, а успешность ответа зависит от того, насколько эти паттерны совпадают.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Политика
Путин вспомнил, как прыгал с парашютом
Политика
Штаб Трампа подал в суд на CNN за клевету о связях с Россией
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на телекомпанию CNN за публикацию «ложных и клеветнических» сообщений о том, что Трамп добивался помощи России в выборах 2020 года, передает телеканал Fox News со ссылкой на исковое заявление.
Финансы
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «В»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B", прогноз по рейтингу позитивный, говорится в сообщении агентства.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Здоровье
В Армении подписан закон, ограничивающий употребление и продажу снюсов
Был подписан принятый парламентом Армении закон «О снижении и предупреждении вреда, наносимого здоровью в результате употребления табачных изделий и их заменителей», а также смежные законодательные акты.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель
Предсказать движение цен на нефть в ближайшей перспективе невозможно, но все усилия ОПЕК по сдерживанию падения цен ни к чему не приводят, отметил Михаил Крутихин.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Марсоход носит название Perseverance, что в переводе на русский язык означает «настойчивость».
Общество
Организаторы Евровидения изучают разные сценарии из-за коронавируса
Организаторы конкурса песни «Евровидение-2020» изучают различные возможные сценарии развития ситуации в связи с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло почти 50 человек
За минувшие сутки в Италии зафиксировано 620 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, при этом 49 человек скончались от осложнений болезни.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом превысило 100 тыс. человек
По подсчетам SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели.