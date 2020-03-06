Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
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Путин оценил возможность возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
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Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Общество
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Лавров назвал три договоренности России и Турции по Идлибу
Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану удалось достичь соглашения об Идлибе на переговорах в Москве, которые продлились больше шести часов.
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В России «Красу полиции» затравили за внешность
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Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
Финансы
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Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Энергетика
Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
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Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Политика
Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Ранее Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил, что подача воды в Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова, потому что Крым – это Украина.
Армия и оружие
В России введут запрет на производство и перепродажу списанного оружия
О законодательных изменениях в части оборота оружия в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал директор Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) генерал армии Виктор Золотов.
Происшествия
Власти США подтвердили нахождение россиян на лайнере Grand Princess
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Происшествия
64 человека проверяют на коронавирус в Петербурге
В Санкт-Петербурге проверяют на коронавирус 64 человека, которые вернулись из других стран, сообщает «Петербургский дневник».
Шоу-бизнес
Красноярская певица сломала ногу во время выступления
Красноярская певица Анастасия Вишневская в момент своего выступления упала со сцены, сломав ногу. Об этом передает издание «360».
Общество
В Москве выздоровел первый больной коронавирусом
Первый заболевший коронавирусной инфекцией в Москве выздоровел, в ближайшие дни он будет выписан, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Шоу-бизнес
Тарасов назвал свою дочь в честь собачки Бузовой
Злопыхатели пошутили, что Тарасов назвал дочь в честь собачки бывшей возлюбленной. Дмитрий Тарасов 5 февраля стал отцом в третий раз.
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Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Культура
Кристина Агилера представила песню к фильму «Мулан»
Американская актриса и певица Кристина Агилера представила песню к фильму студии Disney "Мулан". Об этом она рассказала в своем Twitter.
Общество