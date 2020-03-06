Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Комментарии
Хоккей
«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
Энергетика
Подсчитаны потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун подсчитал потери России от разрыва сделки с Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Гаджеты
Sony в Москве показала новые модели телевизоров
Особое внимание на презентации привлек новый телевизор ZH8, а это 8К модель, в основе которой лежит фирменный процессор Sony X1 Ultimate, отвечающий за обработку изображения, а также постоянно отлеживает картинку и автоматически регулирует звук.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ
Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая в одиночном катании, выиграла короткую программу на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в эстонском Таллине.
Политика
Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж.
Футбол
Зидан летом может возглавить «Ювентус»
Руководством «Ювентуса» недовольно нестабильной игрой команды под руководством Маурицио Сарри, поэтому в ближайшее межсезонье попытается переманить из мадридского «Реала» Зинедина Зидана.
Игры
Выпуск мини-консоли от Konami отложен из-за эпидемии коронавируса
Если в течении ближайших пары месяцев эпидемия не утихнет, Sony и Microsoft могут быть вынуждены отложить ожидаемые консоли.
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Российский боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на провокации американца Тони Фергюсона, пнув чемпионский пояс соперника во время дуэли взглядов.
Технологии
Stratolaunch вернется к полетам в сентябре
Компания Stratolaunch с сентября 2020 года планирует возобновить испытательные полеты Stratolaunch Model 351 — самолета с самым длинным крылом в мире, сообщает SpaceNews со ссылкой на выступление вице-президента компании.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Гаджеты
«Мегафон» запустил продажу смарт-часов по программе trade-in
Программа trade-in запускается более чем в 2 тысячах магазинах «Мегафона» в 520 российских городах.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Здоровье
В России выявили новый случай коронавируса
Ранее в Роспотребнадзоре заявили о шести случаях коронавируса в России.
Кино
В «Золушке» появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная
В новом фильме «Золушка» от компании Sony появится гендерно-нейтральная темнокожая фея-крестная.
Политика
На Украине запретили ретрансляцию русскоязычного телеканала RTVI
По решению Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, была запрещена ретрансляция в стране телеканала RTVI за несоответствие его контента Европейской конвенции о трансграничном телевидении и украинскому законодательству, передает ТАСС.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» в матче плей-офф КХЛ
В матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» одержал победу над «Динамо».
Экономика
Секретный экспорт России составил более $55 млрд
Экспорт природного газа из России в 2019 году составил $41,6 млрд, исходя из данных ФТС.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Происшествия
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей
ФСБ и СКР выявили исчезновение 3 млрд рублей Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Московской области арестовал на два месяца генерального директора ООО «СК "Строй Групп"» Павла Бабаева и его советника Константина Лободу.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Наука
Впервые в мире для лечения слепоты использовали технологию CRISPR
Методы традиционной генной терапии в описанном случае применены быть не могли – ген, отвечающий за заболевание врожденным амаврозом Лебера слишком большой, и заменить его невозможно.
Общество
ФБР запустило рекламу в Facebook на русском языке с фото Высоцкого
Федеральное бюро расследований США (ФБР) запустило в соцсетях Facebook и Instagram рекламную кампанию на русском языке с фотографией Владимира Высоцкого.