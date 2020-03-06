Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
Читать в источнике
Оценить188
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 17:00, Ашберн
Комментарии
Технологии
В Россвязи исключили запуск своих спутников с помощью ракет Маска
Россвязь не исключает использования ракет компании SpaceX Илона Маска для запуска спутников, однако время для такого подхода пока не пришло, рассказал РИА Новости глава ведомства Олег Духовницкий.
Общество
Собянин объяснил введение особого режима в Москве из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение в столице особого режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции обусловлено необходимостью дополнительных профилактических мер против распространения инфекции.
Биатлон
Александр Тихонов прокомментировал обвинения в доносе на Логинова
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на обвинения комментатора Дмитрия Губерниева.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
В Москве найдены мёртвыми украинские шахматисты Станислав Богданович и Александра Вернигора.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась в неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Футбол
«Валенсия» не смогла в гостях обыграть «Алавес»
Встреча прошла на стадионе и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей голом отметился Даниэль Парехо (34-я минута), у хозяев поля отличился Эдгар Мендес (73).
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Общество
Украина ограничила пропуск на границе с ДНР и ЛНР из-за коронавируса
По приказу командующего ООС, все лица, пересекающие границу со стороны ДНР и ЛНР, будут проверены на наличие симптомов поражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова после рождения ребенка мечтает о прежней фигуре
Отечественная модель Анастасия Решетова после рождения ребенка мечтает вернуть фигуру, которая у нее была до беременности.
Политика
Жительница Иваново попросила Путина взять ее замуж
Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж, когда тот общался с горожанами после посещения поликлиники.
Общество
Минтранс изменил требования к фотографиям авто во время техосмотра
Минтранс России обновил требования к фотографированию автомобиля операторами техосмотра. Изменения коснулись и порядка хранения фото в ЕАИС.
Футбол
Фанаты «Зенита» и «Ахмата» в Грозном устроили массовое побоище
Массовая драка между фанатами футбольных клубов «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Ахмат» (Грозный) произошла на матче ¼ финала Кубка России в Грозном, сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Наука
Гены связали «углеводные» антитела с болезнями
Армия и оружие
ПВО Сирии пыталась сбить турецкий истребитель F-16
Как сообщает издание Al Masdar News, сирийские военные выпустили ракеты в турецкий самолет, однако пилотам удалось уклониться и вернуться в воздушное пространство Турции.
Энергетика
Страны ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти
В ходе заседания ОПЕК+ страны договорились о продолжении сотрудничества, однако обязательства по ограничению добычи нефти снимаются, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Культура
В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил на странице в Facebook свои слова о необходимости возобновления поставок пресной воды в Крым.
Футбол
Игра между «Страсбургом» и «ПСЖ» перенесена из-за коронавируса
Матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу между "Страсбургом" и столичным "Пари Сен-Жермен" перенесена из-за вспышки коронавируса.
Космос
НАСА представило самую подробную панораму Марса
Опубликована самая подробная панорама марсианской поверхности, сообщает НАСА.
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартак» тренируется по принципу советской подготовки
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал подготовку команды Тедеско к финальным этапам Премьер-Лиги.
Кино
Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»
Проект пока не имеет названия, но по жанру будет мюзиклом Люк Эванс и Джош Гад вновь исполнят свои роли, сыгранные ими в фильме 2017 года "Красавица и чудовище".
Происшествия
На карантинном лайнере у берегов Калифорнии оказались четверо россиян
Общество
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Корею, Вьетнам и Италию
«Аэрофлот» сократил число рейсов в Китай, Южную Корею, Вьетнам и Италию в связи со снижением спроса, говорится на сайте перевозчика.
Армия и оружие
Эрдоган прокомментировал договоренности с Россией по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что российско-турецкое соглашение, достигнутое по ситуации в Идлибе, может принести значительные выгоды.
Происшествия
Суд продлил арест пранкера, разыгравшего приступ коронавируса в метро
Черемушкинский суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Здоровье
Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве из-за ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Д. Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК, ссылаясь на главу НМИЦ Александра Румянцева.