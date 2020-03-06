Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
Читать в источнике
Оценить203
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Комментарии
Общество
Правительство выделило средства на выплаты к 75-летию Победы
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
Коронавирус обнаружен у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Общество
Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы
Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Шоу-бизнес
Дочь Валерии показала паспорт с настоящим именем
Дочь певицы Валерии продемонстрировала подписчикам в Instagram паспорт, в котором указано ее настоящее имя.
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть
Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Политика
Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
Общество
Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого
«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
Происшествия
Два человека стали жертвами страшного ДТП в Омской области
Две легковушки столкнулись в поселке Таврическое, погибли два человека, сообщили в УГИБДД по Омской области.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Общество
Мишустин выделил более 18 миллиардов на зарплаты врачей
Правительство России выделит 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян
7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Здоровье
В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса
Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Авто
На Украине начали собирать российские автомобили Lada
Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
Кино
Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»
Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
Политика
Путин заявил, что сменяемость власти необходима
Президент России Владимир Путин признает, что сменяемость власти необходима так же, как и стабильность.
Общество
Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю
Музыка
Сломавшая ногу во время концерта красноярская певица продолжила петь
Российская певица Анастасия Вишневская на выступлении во время приема губернатора в Красноярске упала в оркестровую яму и сломала ногу.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Финансы
Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»
«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
Армия и оружие
«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года
Гаджеты
Apple отложила выпуск бюджетного iPhone SE 2
Компания Apple ожидаемо отложила выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2 из-за вспышки инфекционной пневмонии во всем мире.
Политика
В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.