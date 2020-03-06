Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.
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Курс доллара превысил 68 рублей

RT на русскомвчера в 05:08

Курс доллара поднялся выше 68 рублей впервые с января 2019 года

Говорит Москвавчера в 05:22

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

РЕН ТВвчера в 05:00

Почему падает курс рубля

Rambler News Serviceвчера в 06:50

Рубль опустился до минимума с января 2019 года

Коммерсантъвчера в 05:31

Доллар превысил 68 рублей, евро - 77 рублей

Газета.Ruвчера в 06:49

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

РБКвчера в 05:02
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Комментарии

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РИА Новости 02:22
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Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
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Первый заболевший коронавирусом в Москве выписан из больницы

Пациент, который стал первым заболевшим коронавирусом в Москве, выписан из больницы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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Дочь Валерии показала паспорт с настоящим именем

Дочь певицы Валерии продемонстрировала подписчикам в Instagram паспорт, в котором указано ее настоящее имя.
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Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне падения цен на нефть

Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть.
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Общество

В России изменят правила выдачи лицензий на оружие

В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Газета.Ru 05:44
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Политика

Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Совбез был проинформирован о договоренностях с Турцией по перемирию в сирийском Идлибе.
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Российское посольство прокомментировало рекламу ФБР с фото Высоцкого

«Надеемся, после такой рекомендации ФБР Украина разрешит к показу легендарный советский телевизионный сериал из пяти серий "Место встречи изменить нельзя" с любимым российским актером и певцом Владимиром Высоцким в главной роли»,— говорится в сообщении посольства.
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Массовое ДТП с участием школьного автобуса произошло под Владимиром

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Два человека стали жертвами страшного ДТП в Омской области

Две легковушки столкнулись в поселке Таврическое, погибли два человека, сообщили в УГИБДД по Омской области.
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Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов

ГЛАС.RU вчера в 00:43
Общество

Мишустин выделил более 18 миллиардов на зарплаты врачей

Правительство России выделит 18,3 млрд рублей на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
URA.Ru 05:34
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт россиян

7 марта россияне массово остались без карт Альфа-банка после того, как кредитная организация заблокировала их по подозрению в компрометации.
Lenta.ru 06:14
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Турция запретила беженцам переправляться в ЕС через Эгейское море

Коммерсантъ 05:04
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В Китае обнаружили изменение симптомов коронавируса

Ученые в Ките выявили изменения в клинических симптомах заражения коронавирусом COVID-19 по сравнению с началом вспышки заболевания.
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Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов

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На Украине начали собирать российские автомобили Lada

Летом 2019 года сообщалось, что с момента объявления независимости на Украине продано около миллиона автомобилей производства «АвтоВАЗа» — это лучший результат среди всех производителей.
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Появилось видео со съемок нового сезона сериала «Сваты»

Короткое видео съемочного процесса сериала «Сваты» появилось в Сети: на кадрах героини разговаривают друг с другом.
iReactor вчера в 06:36
Политика

Путин заявил, что сменяемость власти необходима

Президент России Владимир Путин признает, что сменяемость власти необходима так же, как и стабильность.
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Общество

Судья Хахалева пожаловалась Путину на травлю

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Сломавшая ногу во время концерта красноярская певица продолжила петь

Российская певица Анастасия Вишневская на выступлении во время приема губернатора в Красноярске упала в оркестровую яму и сломала ногу.
Слово и Дело вчера в 15:35
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Финансы

Зюганов – о мировой экономике: «Сейчас полетит всё к черту»

«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.
REGNUM вчера в 08:00
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«Супер-Калашников» поступит в войска до конца года

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Apple отложила выпуск бюджетного iPhone SE 2

Компания Apple ожидаемо отложила выпуск бюджетного смартфона iPhone SE 2 из-за вспышки инфекционной пневмонии во всем мире.
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В Крыму ответили на слова премьера Украины об условиях подачи воды

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, в свою очередь, назвал слова украинского премьер-министра спекуляцией, но отметил, что подача Украиной воды на полуостров на коммерческой основе могла бы положительно сказаться на отношениях Москвы и Киева.
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