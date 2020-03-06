Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 16 января 2019 года превысил 77 рублей. При этом курс доллара впервые с 4 января 2019 года превысил 68 рублей.

Курс евро превысил 77 рублей впервые с января 2019 года

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