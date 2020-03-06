Финансы
RT на русскомКурс доллара превысил 68 рублей
Курс доллара превысил 68 рублей впервые с января 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Вместе с этим агентство добавило, что курс евро превысил 77 рублей также впервые с января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить200
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:04, Ашберн
Комментарии
Политика
Представительство Зеленского выступило против подачи воды в Крым
В "представительстве" Зеленского утверждают, что, хотя Украина и должна защищать интересы "своих граждан", возобновление подачи воды в Крым приведет к "ослаблению давления" на Россию.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Происшествия
Российское посольство следит за ситуацией на лайнере Grand Princess
Посольство России в США следит за состоянием четырёх россиян, находящихся на борту круизного лайнера Grand Princess, на котором ранее была обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Музыка
Юный певец из Севастополя поразил жюри на шоу «Голос. Дети»
Политика
Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма
Украина в пятницу, 6 марта, соберет заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Крыму.
Здоровье
Китайский коронавирус. Самое актуальное на 7 марта
По данным штаба, россиянин посетил Италию. С 7 марта для прибывающих из Ирана (включая лиц без гражданства) закрыт въезд в Россию.
Политика
Жительница Иванова попросила Путина взять ее замуж
Российский лидер Владимир Путин получил неожиданное предложение от жительницы города Иванова.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой Ариадна снова вышла в свет в компании мачехи
14-летняя Ариадна Волочкова, дочь балерины Анастасии Волочковой, похоже, решила плотно войти в светские тусовки.
Общество
Прокуратура нашла нарушения в свадьбе дочери Аюповой в музее
Космос
В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
Авто
ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) на Украине начал выпуск тестовых партий российских автомобилей Lada в рамках аудита, об их серийном выпуске речь не идет, заявил пресс-секретарь корпорации "УкрАВТО" Дмитрий Скляренко в интервью запорожскому интернет-изданию 061.ua.
Экономика
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Бизнесмен Олег Тиньков за пятницу потерял 400 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского по Донбассу
Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если за это время ситуация не изменится.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Происшествия
В Новотроицке ремонтируют трамвайную опору
Энергетика
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Культура
Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, снявшись в клипе с Niletto
По словам Ивана Урганта, клип повествует о том, на что приходится идти мужчине ради подарков для любимой женщины, какое испытание приходится пройти для этого.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Происшествия
В Швеции совершено покушение на чеченского блогера
На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
Общество
В США предположили заражение коронавирусом у еще ста человек
Заражение вирусом COVID-19 подтвердили или предположили еще у ста человек в США сотрудники медучреждений 7 марта, сообщает CNN.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Гаджеты
Bethesda анонсировала системные требования DOOM Eternal
Минимальные системные требования: 1080p, 60 FPS, минимальные настройки графики операционная система: Windows 7 (64-bit) или Windows 10 (64-Bit); процессор: Intel Core i5 @ 3.3 GHz, AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz или лучше; оперативная память: 8 ГБ ОЗУ; видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB), GTX 1060 (6GB), GTX 1650 (4GB), AMD Radeon R9 290 (4GB) или RX 470 (4GB).
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с МУЗ-ТВ после 20 лет работы
После череды публичных заявлений телеведущая объявила о том, что после 20 лет сотрудничества приняла решение покинуть МУЗ-ТВ.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Общество
Посольство России обратило внимание Украины на рекламу ФБР с Высоцким
Посольство России в США выразило надежду, что Украина снимет запрет на показ телесериала "Место встречи изменить нельзя" с Владимиром Высоцким в главной роли после появления рекламы ФБР, в которой использован образ Глеба Жеглова.
Гаджеты
Представлен топовый смартфон Oppo Find X2
Политика
Совбез ООН не поддержал договоренности РФ и Турции по Идлибу
Совбез ООН не смог принять общее заявление для прессы по итогам заседания, на котором Россия проинформировала о договоренностях, достигнутых в Москве между Владимиром Путиным и его коллегой Рэджепом Тайипом Эрдоганом по Идлибу.
Общество
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об
Марина Лазебная, министр соцполитики много говорит об индексации пенсий.