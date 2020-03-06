Курс доллара вырос на 0,61%, до ₽68,04 по состоянию на 12:56 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.

Курс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года

Происшествия В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка.

Политика Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.

Политика Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.

Общество Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Происшествия В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).

Происшествия В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом Два первых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Болгарии, однако образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию, чтобы окончательно подтвердить, действительно ли они болеют COVID-19, заявил на брифинге поздно вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.

Музыка Из-за блатных участников Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» Артист раскритиковал музыкальное шоу из-за блатного продвижения молодых певцов, подчеркнув, что яркий успех в этой программе точно зависит от хороших знакомств с нужными продюсерами шоу-бизнеса.

Общество Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Общество Отмирающие в России профессии назвал Силуанов По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.

Биатлон Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Общество Сын Высоцкого обозвал постер ФБР с отцом странным Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий отреагировал на ситуацию с размещением фотографии отца в образе Глеба Жеглова на постере ФБР.

Армия и оружие Донецк и Горловка подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, сообщили в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Общество Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.