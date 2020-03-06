Финансы
РБККурс доллара превысил ₽68 впервые с января 2019 года
Курс доллара вырос на 0,61%, до ₽68,04 по состоянию на 12:56 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс евро растет на 1,28%, до ₽76,87. В последний раз доллар торговался на уровне ₽68 4 января 2019 года.
Читать в источнике
Оценить228
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Комментарии
Армия и оружие
В Сирии погиб высокопоставленный иранский командир КСИР
Происшествия
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали четыре человека
ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса, который ехал без пассажиров, произошло в воскресенье в Петербурге, в результате аварии пострадали четыре человека, включая семилетнего ребенка.
Шоу-бизнес
66-летняя Проклова удивила поклонников стройной фигурой
66-летняя российская актриса Елена Проклова опубликовала в своём Instagram фото в купальнике.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
Политика
Казачий атаман и епископ союза пятидесятников стали членами ОП
Президент России Владимир Путин указом утвердил членами Общественной палаты атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергея Ряховского.
Общество
Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам
Указ об увеличении фондов оплаты труда подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта
Общество
Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина
Восемь российских туристов с круизного лайнера Diamond Princess, где была вспышка коронавируса, выписали из больницы в Казани, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Происшествия
В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля
Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Путин поздравил россиянок с 8 марта
Происшествия
В Болгарии выявили два первых случая заражения коронавирусом
Два первых случая заражения новым типом коронавируса зарегистрированы в Болгарии, однако образцы анализов пациентов отправлены на повторные тесты в столичную лабораторию, чтобы окончательно подтвердить, действительно ли они болеют COVID-19, заявил на брифинге поздно вечером в субботу глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский.
Музыка
Из-за блатных участников Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос»
Артист раскритиковал музыкальное шоу из-за блатного продвижения молодых певцов, подчеркнув, что яркий успех в этой программе точно зависит от хороших знакомств с нужными продюсерами шоу-бизнеса.
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Общество
Вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
В России вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Кино
Создатели «Игры престолов» получили небольшие роли в сериале HBO
Общество
Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции
Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Общество
Отмирающие в России профессии назвал Силуанов
По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.
Биатлон
Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ
Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.
Музыка
Отрывок песни Little Big для Евровидения попал в Сеть
Общество
Сын Высоцкого обозвал постер ФБР с отцом странным
Сын Владимира Высоцкого Никита Высоцкий отреагировал на ситуацию с размещением фотографии отца в образе Глеба Жеглова на постере ФБР.
Армия и оружие
Донецк и Горловка подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ
Украинские силовики обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, сообщили в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Общество
Россияне начали запасаться едой в страхе перед эпидемией коронавируса
В феврале в России резко вырос спрос на продукты с длительными сроками хранения, мыло, бытовую химию и предметы личной гигиены.
Шоу-бизнес
Участница «Холостяка» Лиза Адаменко на отдыхе рухнула с большой высоты
Участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко, которая борется на проекте за сердце Антона Криворотова, была госпитализирована на отдыхе.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Общество
Названы самые распространённые профессии среди женщин в России
Большинство женщин в России работают продавцами (13,1%).
Политика
Кадыров ответил на угрозы США заняться его активами за рубежом
Чиновник Госдепа заверил конгрессменов, что за делами Кадырова на Ближнем Востоке тщательно следят, и в ближайшее время американские дипломаты обсудят с властями ОАЭ важность привлечения главы Чечни к ответственности.