Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.

Курс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть

Политика Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением» «Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии. 69

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 224

Общество Рошаль обратил внимание Путина на дело калининградских врачей Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента Владимира Путина обратить внимание на ситуацию в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного. 479

Общество Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста. 305

Общество Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. 1,3K

Политика Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах. 7

Общество Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter. 660

Общество Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции. 6

Общество В Кузбассе выявили 23 новых случая заболевания коронавирусом На утро 14 июня в Кемеровской области выявлено 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале «Цивилёв Live».

Происшествия Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine. 451

Общество В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве. 6

Футбол Экспресс из шести событий принес игроку более миллиона рублей Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» собрал экспресс из шести событий и выиграл больше миллиона рублей.

Гаджеты Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.

Единоборства Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.

Происшествия В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова. 6

Шоу-бизнес Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.