Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.
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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
69
Общество

Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
224
Общество

Рошаль обратил внимание Путина на дело калининградских врачей

Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента Владимира Путина обратить внимание на ситуацию в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
Rambler News Service 12 июня в 12:10
479
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,1K
Происшествия

В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции

Российская газета вчера в 17:24
33
Политика

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
1,1K
Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

Evo-rus.com вчера в 03:23
87
Общество

Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
305
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
1,3K
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
316
Политика

Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
7
Шоу-бизнес

Охлобыстин обратился к журналистам после ДТП с Ефремовым

Московский Комсомолец вчера в 22:27
3
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
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Общество

Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции

Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 20:57
6
Общество

В Кузбассе выявили 23 новых случая заболевания коронавирусом

На утро 14 июня в Кемеровской области выявлено 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале «Цивилёв Live».
Газета Кемерова 00:12
Происшествия

Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19

По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
67
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Происшествия

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
451
Общество

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
6
Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
219
Происшествия

На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера

Вести.Ru вчера в 20:40
11
Футбол

Экспресс из шести событий принес игроку более миллиона рублей

Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» собрал экспресс из шести событий и выиграл больше миллиона рублей.
Bookmaker-ratings.ru 12 июня в 07:19
Гаджеты

Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Происшествия

В США протестующие снесли бюст рабовладельца

RT на русском вчера в 22:51
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Футбол

«Сочи» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче

Газета.Ru вчера в 14:49
Единоборства

Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC

Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.
Allboxing.ru вчера в 21:34
Происшествия

В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка

Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
6
Гаджеты

Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10

Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru вчера в 18:21
7
Шоу-бизнес

Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать

Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru вчера в 06:48
Общество

В европейскую часть России придёт вторая волна тепла

Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30
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