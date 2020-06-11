Финансы
Rambler News ServiceКурс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.
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Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru 12 июня в 05:08
Общество
Рошаль обратил внимание Путина на дело калининградских врачей
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента Владимира Путина обратить внимание на ситуацию в Калининграде, где двух врачей судят за убийство новорожденного.
Rambler News Service 12 июня в 12:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Происшествия
В Атланте начались беспорядки из-за очередной жертвы полиции
Российская газета вчера в 17:24
Политика
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп объявил о завершении "эры бесконечных войн".
Газета.Ru вчера в 16:23
Авто
Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля
Evo-rus.com вчера в 03:23
Общество
Соловьев резко ответил на извинения Ефремова после ДТП
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru вчера в 13:32
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
С 14 июня в России начинает действовать закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы среди клиентов одного банка – банковский роуминг.
Известия вчера в 23:17
Политика
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 июня, рассказала об эмоциях российских дипломатов на накаленных по риторике переговорах.
Известия вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Охлобыстин обратился к журналистам после ДТП с Ефремовым
Московский Комсомолец вчера в 22:27
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец 12 июня в 15:41
Общество
Россиянам раскрыли способ преодолеть страх заражения после изоляции
Ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии ИМБП РАН Анна Юсупова раскрыла россиянам способ преодолеть страх заражения после самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 20:57
Общество
В Кузбассе выявили 23 новых случая заболевания коронавирусом
На утро 14 июня в Кемеровской области выявлено 23 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале «Цивилёв Live».
Газета Кемерова 00:12
Происшествия
Число жертв взрыва бензовоза в Китае увеличилось до 19
По меньшей мере 19 человек погибли, 172 получили ранения в результате взрыва бензовоза в Китае, сообщили власти провинции Чжэцзян.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru 12 июня в 19:47
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы
Свыше 400 единиц военной техники, участвующей в Параде Победы, прибыло из подмосковного Алабино на временную площадку на улице Нижние Мневники в Москве.
Вести.Ru 00:07
Экономика
Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей
Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 11 июня в 14:52
Происшествия
На Камчатке ищут экипаж перевернувшегося катера
Вести.Ru вчера в 20:40
Футбол
Экспресс из шести событий принес игроку более миллиона рублей
Клиент букмекерской компании «Лига Ставок» собрал экспресс из шести событий и выиграл больше миллиона рублей.
Bookmaker-ratings.ru 12 июня в 07:19
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Происшествия
В США протестующие снесли бюст рабовладельца
RT на русском вчера в 22:51
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в товарищеском матче
Газета.Ru вчера в 14:49
Единоборства
Мария Агапова с досрочной победой дебютировала в UFC
Девушка из Казахстана Мария Агапова дебютировала в UFC с досрочной победой в первом раунде на турнире UFC on ESPN 10, где ей противостояла американка Ханна Сайферс.
Allboxing.ru вчера в 21:34
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM вчера в 16:55
Гаджеты
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10
Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru вчера в 06:48
Общество
В европейскую часть России придёт вторая волна тепла
Жаркая погода с малым количеством облаков продлится в европейской части России до пятницы и будет представлять собою вторую волну тепла с начала лета.
RT на русском вчера в 22:30