Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.
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Курс доллара превысил майский максимум

РИА Новости11 июня в 14:55

Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48

Курс евро поднялся выше 79 рублей

Газета.Ru11 июня в 10:16

Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

Интерфакс11 июня в 09:46

Курс доллара на Мосбирже вырос до 70 рублей впервые с 29 мая

ТАСС11 июня в 14:20

Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

RT на русском11 июня в 03:04
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Космос

NASA выбрало компанию Astrobotic для доставки ровера VIPER на Луну

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало американскую компанию Astrobotic для доставки в конце 2023 года в район южного полюса Луны ровера (лунохода) VIPER для поисков льда.
ТАСС вчера в 05:08
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2,1K
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
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Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
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Футбол

Киевское «Динамо» победило «Зарю» в прерванном на полчаса матче

РБК 14:17
Происшествия

Число погибших в ДТП в Нижегородской области возросло до четырех

ТАСС 16:16
9
Общество

Новая волна тепла придет в европейскую часть России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:39
Общество

Компанию Баффета заподозрили в поддержке протестов из-за кирпичей

Американского производителя строительных материалов Acme Brick заподозрили в поддержке протестующих в США, сообщает Bloomberg.
РБК 21:42
Футбол

ЦСКА примет решение по Вагнеру не раньше июля

Как сообщает источник, окончательное решение «армейцы» примут не раньше середины июля.
Vprognoze.ru вчера в 04:33
Авто

В России стартовало производство новой версии Renault Logan

На мощностях «АвтоВАЗа» началось производство Renault Logan новой лимитированной серии Technology.
Автоновости дня вчера в 01:03
32
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
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Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
163
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
974
Здоровье

На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников

Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
7
Наука

Нашли ходивших на двух лапах крокодилов

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com вчера в 06:41
77
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
2,7K
Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com 10:25
557
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
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Единоборства

Костя Цзю высказался о критике Усика на Украине: «Это большой перебор»

Sport24.ru вчера в 03:54
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 12:47
1K
Происшествия

Пассажиры перевернувшегося на Камчатке катера пропали без вести

Lenta.ru 20:29
5
Общество

В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились

В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59
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Единоборства

Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
Чемпионат вчера в 08:43
Хоккей

Агент Лайпсика: Брендан попросил проработать контракт именно с ЦСКА

Сергей Исаков, агент нападающего Брендана Лайпсика, рассказал о ходе переговоров с московским ЦСКА.
Чемпионат 15:01
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,5K
Политика

Украина отменила временный запрет на въезд для иностранцев

Как сообщает Госпогранслужба Украины, утратило силу распоряжение правительства страны о временном запрете въезда на Украину иностранцев.
RT на русском 07:42
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Здоровье

Назван средний возраст заболевших COVID-19 в Курганской области

Курган, 14 июня 2020, 01:57 — REGNUM В Курганской области средний возраст заболевших COVID-19 составляет 41 год.
REGNUM 18:57
Шоу-бизнес

Лобода показала свой маникюр, как у Фредди Крюгера

Певица показала свой довольно странный маникюр, больше похожий на руки персонажа Фредди Крюгера.
Paparazzi.ru вчера в 16:55
Общество

Жириновский предложил ввести зарплатный стандарт

Москва, 13 июня 2020, 09:33 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил установить зарплатный стандарт по всей России, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня.
REGNUM 02:33
4
Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
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