Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceКурс евро превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил 79 рублей на фоне снижения цен на нефть, свидетельствуют биржевые данные.
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Курс доллара превысил майский максимум

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Курс доллара превысил 69 рублей на открытии торгов

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Курс евро поднялся выше 79 рублей

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Евро поднялся выше 79 рублей впервые с 20 мая

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Курс рубля рухнул

Lenta.ru11 июня в 03:13

Рубль и нефть дешевеют: евро вновь выше 79 рублей

Вести.Ru11 июня в 10:48
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На своей странице в соцсети Instagram 38-летняя Подольская поделилась новой фотографией, на которой вместо ее длинных роскошных волос поклонники увидели каре.
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Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
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Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

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Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru 11 июня в 23:53
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Невестка Аллы Пугачевой снялась в откровенной фотосессии

Девушка объяснила, почему не отказалась от предложения сняться в такой пикантной фотосессии.
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
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Происшествия

Трех человек спасли из пятиметрового колодца в Магдагачинском районе

Огнеборцы ПЧ-33 поселка Магдагачи спасли из колодца трех человек. 13 июня около 15:00 им сообщили, что мужчины упали в старый колодец.
Телепорт 19:51
Общество

Минздрав рекомендовал россиянам быть готовыми поменять планы на отдых

В конце мая председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что россиянам не следует планировать этим летом отдых за рубежом.
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Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
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Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru 16:57
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
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Происшествия

В Подмосковье арестован сантехник-маньяк

Газета.Ru 15:23
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Происшествия

Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех

Еще семь пассажиров получили ранения, в том числе двое детей.
Известия 17:22
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Игры

Torchlight III внезапно вышла в раннем доступе Steam

Evo-rus.com 14:36
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Общество

Amazon запретила полиции США использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon ввела годовой мораторий на использование ее технологии распознавания лиц полицией США.
Новая газета 11 июня в 02:48
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Энергетика

Случится страшное: Россию скинут с нефтегазовой «иглы»

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Рамблер 04:07
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Шоу-бизнес

Жена Константина Ивлева не собирается отдавать шеф-повару фамилию

Paparazzi.ru 14:46
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Космос

В небе над Астраханью Луна, Юпитер и Сатурн образовали треугольник

Интересную конфигурацию небесных тел можно было наблюдать на этой неделе в астраханском небе.
Волга 11 июня в 00:04
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Стали известны возможные гонорары Фьюри и Джошуа за два боя

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году: первый бой станет объединительным, а во втором поединке проигравший получит право на реванш.
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Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
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Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
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Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии

Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
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Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
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