Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русском30 июня в 11:57

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС30 июня в 11:22

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК30 июня в 10:59

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости30 июня в 10:40

Курс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Коммерсантъ30 июня в 11:15

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет30 июня в 09:01

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс30 июня в 11:36
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Общество

В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

РБК 02:06
62
Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
143
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Сочи» в матче РПЛ

Московское "Динамо" сыграло вничью с "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru вчера в 15:11
Политика

ЦИК представила итоги голосования после подсчёта 100% протоколов

ЦИК представила итоги голосования по поправкам к Конституции после подсчёта 100% протоколов.
RT на русском 02:56
3,4K
Общество

Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади

Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
26
Общество

В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека

Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM вчера в 14:04
1,2K
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
1,2K
Общество

В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения

Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике.
Известия 02:56
70
Политика

Госдеп поддержит распространение «американских ценностей» в Словении

Финансирование в размере до 100 тысяч долларов получат проекты, которые направлены на продвижение американских ценностей, культуры и истории.
Evo-rus.com 02:53
2
Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
790
Общество

В Чечне за поправки проголосовало почти 98% избирателей

В Москве за поправки проголосовало 66,1% избирателей, против — 32,9%. В столице обработано около 98% протоколов.
Коммерсантъ 00:39
Происшествия

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой

Вести.Ru 01:47
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
Общественная служба новостей 02:44
Армия и оружие

На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБК 03:02
17
Единоборства

Третий бой Фьюри — Уайлдер запланирован на 19 декабря 2020 года

Sport24.ru вчера в 21:44
Происшествия

В Петербурге преступник ударил шилом в сердце мужчину из-за самоката

Санкт-Петербург, 2 июля 2020, 10:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге полиция задержала злоумышленника, который напал на мужчину в лифте, чтобы отобрать у него электрический самокат, и ударил жертву в грудь шилом.
REGNUM 03:04
2
Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
1
Культура

Пригожин заявил, что российские артисты «работают, как крепостные»

Народные новости 02:17
147
Общество

Серебренников рассказал, что у него нет денег на выплату Минкульту

Газета.Ru 02:29
15
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
708
Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru вчера в 10:27
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Наука

Янтарь помог ученым узнать цвет древних насекомых

Внутри янтаря сохранены пузырьки воздуха тех времен, а также тела насекомых, перья птиц, соцветия растений, частицы и динозавров и другое.
Evo-rus.com вчера в 10:24
8
Армия и оружие

В России создадут новый ручной пулемет, сообщил источник

РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном "Калашников".
РИА Новости вчера в 21:19
4
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
176
Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру 02:53
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Шоу-бизнес

Кудрявцева показала подписчикам внука и невестку

Ведущая наслаждается отдыхом в Сочи Два года назад звезда российского ТВ Лера Кудрявцева стала бабушкой — у ее старшего наследника Жана родился сын, которого назвали Львом.
WomanHit.ru 29 июня в 04:48
8
Политика

В Кремле ответили Кадырову на идею о пожизненном президентстве Путина

CT news вчера в 07:02
11K
Происшествия

Медведь напал на рыбака на Камчатке

ТАСС вчера в 21:02
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Как работают Яндекс.Новости?
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