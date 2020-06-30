Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркетвчера в 09:01
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Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Общество
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 30% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 21:49 — REGNUM Более 74% жителей Российской Федерации по итогам обработки 30% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны.
REGNUM 14:49
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Общество
Срок маркировки непроданной табачной продукции продлен до 1 декабря
Срок маркировки табачной продукции, которая не была продана до 1 июля 2020 года, продлен до 1 декабря этого года.
Российская газета 14:28
Общество
Явка на электронное голосование в Нижегородской области превысила 92%
В Нижегородской области подвели итоги дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию.
РБК Нижний Новгород 06:08
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Политика
Пьяный Порошенко неадекватно себя вел во время суда
Пьяный Порошенко неадекватно себя вел во время суда Он постоянно оскорблял государственного обвинителя и посылал его в туалет.
Экспресс газета 14:32
Общество
Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров
Известия вчера в 17:03
Здоровье
Врач-диетолог назвал пять самых вредных продуктов в магазинах
Доктор медицинских наук, врач-диетолог Алексей Ковальков назвал самые вредные продукты, которые можно приобрести в магазинах.
Известия Мордовии 09:15
Киберспорт
Devolver Digital в субботу проведёт очередное шоу Devolver Direct
Очередное безумное шоу издательства начнётся в субботу, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.
Игромания.ру 13:38
Экономика
Аналитики Sohu высоко оценили маневр России с госдолгом США
Всего Россия реализовала на внешнем рынке 96% от всего объема госдолга США, что стало элементом освобождения финансового сектора страны от влияния доллара.
NewInform вчера в 09:01
Общество
В Коми, предварительно, большинство против поправок
В Республике Коми, по результатам обработки 5,23% протоколов за поправки к Конституции проголосовали 29,93%, против — 68,88%.
Коммерсантъ 14:24
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Футбол
«Сочи» благодаря голу на 92-й минуте вырвал ничью в матче с «Динамо»
Встреча в Сочи завершилась со счетом 1:1. У "Динамо" гол забил Николай Комличенко с пенальти на 57-й минуте, "Сочи" отыгрался благодаря пенальти, который реализовал Александр Кокорин на второй минуте компенсированного времени второго тайма.
РИА Новости 15:09
Футбол
Дзюба вошел в топ-5 лучших ассистентов «Зенита» в чемпионатах России
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметился результативной передачей в матче 25-го тура Тинькофф РПЛ с "Тамбовом" (2:1).
Матч ТВ 14:40
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Армия и оружие
В Германии распустили роту спецназа из-за экстремизма
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр официально объявила о роспуске второй роты Отряда специального назначения (KSK) бундесвера из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Взгляд.ру 11:36
Экономика
Структура Фридмана займется взысканием долгов экс-банкира Пугачева
Обновлено в 22:27 Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана в интересах Агентства по страхованию вкладов (АСВ) займется взысканием долгов экс-банкира Сергея Пугачева.
BFM.ru вчера в 08:53
Армия и оружие
В Европе скачок радиации связали с Россией
Сильный скачок радиационного фона, установленный специалистами в северной части Европы, связали с вероятными последствиями испытаний новой российской крылатой ракеты «Буревестник».
Evo-rus.com 13:33
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
Стало известно о жизни уральского монастыря после визита Собчак
Сторонник и представитель опального схиигумена Сергия (Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь «Спорительницы хлебов» Всеволод Могучев, рассказал о жизни монастыря после визита журналистки Ксении Собчак и ее съемочной группы.
Lenta.ru 15:06
Кино
Второй сезон сериала «Ведьмак» получил новое название
Вероятно, реакция аудитории оказалась положительной, потому что теперь в качестве рабочего названия для второго сезона шоу значится подзаголовок "Таинственные монстры" (Mysterious Monsters).
Российская газета вчера в 09:52
Политика
ВЦИОМ обнародовал данные exit-poll: 71% «за»
0,5% орошенных заявили, что испортили бюллетень.
Московский Комсомолец 15:17