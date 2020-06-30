Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Курс евро взлетел выше 80 рублей

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Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

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Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

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Курс евро поднялся выше 80 рублей

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Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркетвчера в 09:01

Курсы доллара и евро резко выросли

Москва 24вчера в 03:54
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Состоялся релиз гоночной игры Trackmania

Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
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Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
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Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
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Политика

Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов

За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия 11:38
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Хоккей

«Барыс» не сможет провести сборы в Астане из-за коронавируса

«Барыс» не сможет провести предсезонные сборы в Астане, сообщает «Шайба.kz».
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В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Происшествия

Лесной пожар в Ростовской области локализован на площади 17 гектаров

REGNUM 14:47
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
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Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
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Экономика

Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»

НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Футбол

Семак одержал 50-ю победу на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак одержал 50-ю победу во главе команды.
Газета.Ru 18:22
Гаджеты

Консоль Atari VCS станет доступна осенью

На старте консоли будет доступна Missile Command: Recharged, а также подписка Atari Vault, в которую входят свыше 100 классических тайтлов компании.
Srnsk 17:50
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Космос

Запуск марсохода «Персеверанс» вновь отложили

N+1 12:25
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
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Политика

Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48
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Футбол

Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»

РИА Новости 15:36
Экономика

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК 17:00
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor вчера в 08:45
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия 20:35
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером

За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм 15:47
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Хоккей

Яри Каарела назначен тренером вратарей хоккейного клуба «Сибирь»

Финский специалист Яри Каарела назначен новым тренером вратарей "Сибири", сообщается на официальном сайте новосибирского клуба КХЛ.
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Армия и оружие

В ДНР зафиксировано 9 обстрелов со стороны киевских боевиков

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Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ

Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34
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