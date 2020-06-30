Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркетвчера в 09:01
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Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Хоккей
«Барыс» не сможет провести сборы в Астане из-за коронавируса
«Барыс» не сможет провести предсезонные сборы в Астане, сообщает «Шайба.kz».
Sports.ru вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 11:52
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
Экономика
Бизнесмен Александр Лебедев купил долю в кафе-кондитерских «Андерсон»
НРК получила 25% долей, Перминова – 8%. Факт сделки подтвердил генеральный директор НРК Артем Артемов.
Ведомости 17:37
Футбол
Семак одержал 50-ю победу на посту главного тренера «Зенита»
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак одержал 50-ю победу во главе команды.
Газета.Ru 18:22
Гаджеты
Консоль Atari VCS станет доступна осенью
На старте консоли будет доступна Missile Command: Recharged, а также подписка Atari Vault, в которую входят свыше 100 классических тайтлов компании.
Srnsk 17:50
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
С июля этого года в России действуют новые правила, ограничивающие ввоз автомобилей с правым рулем.
ToDay News Ufa 14:55
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48
Футбол
Черевченко покинул пост главного тренера тульского «Арсенала»
РИА Новости 15:36
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor вчера в 08:45
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 09:14
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм 15:47
Хоккей
Яри Каарела назначен тренером вратарей хоккейного клуба «Сибирь»
Финский специалист Яри Каарела назначен новым тренером вратарей "Сибири", сообщается на официальном сайте новосибирского клуба КХЛ.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие
В ДНР зафиксировано 9 обстрелов со стороны киевских боевиков
Новостной фронт 08:00
Гаджеты
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34