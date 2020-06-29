Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Политика
Путин обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам
Сегодня, 30 июня, в предпоследний день голосования по поправкам в Конституцию Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Челябинск Сегодня 05:59
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия 16:52
Наука
Из-за падения астероида погибли динозавры
Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
Здоровье
Режим повышенной готовности в Хакасии продлили до 12 июля
Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение продлить до 12 июля режим повышенной готовности, объявленный в республике в конце марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Байкал24 15:34
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей 20:05
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Политика
В России начался основной этап голосования по Конституции
У россиян есть последний шанс проголосовать по поправкам к Конституции В России в среду, 1 июня, начался основной день всенародного голосования по вопросу изменения Конституции.
Lenta.ru 16:00
Здоровье
ГП выявила нарушения в обеспечении россиян льготными лекарствами
Генеральная прокуратура выявила по всей стране многочисленные нарушения при обеспечении необходимыми лекарствами тех, кто перенес острые сердечно-сосудистые заболевания.
Российская газета 06:45
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 28 июня в 13:52
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции составила 93%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 93,2%, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:05
Автоспорт
Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов
Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
Motorsport.com Россия 11:57
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Общество
На онлайн-обучение школы не перейдут
«Речь идет не о замене одного вида обучения – очного – другим, дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе элементов цифровых программ, например, материалов Российской электронной школы», уточняет в связи с этим министр просвещения Сергей Кравцов.
Казанские ведомости 11:58
Политика
Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) 30 июня принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post.
Daily Storm вчера в 23:42
Политика
Электронное голосование по поправкам оценено как комфортное и надежное
Член Центрального штаба ОНФ, директор РАЭК Сергей Плуготаренко отметил, что этот эксперимент показал удобство и популярность системы, ведь за первые несколько дней голосования — явка по электронной системе составила 70%.
REGNUM 17:26
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Политика
На Чукотке явка на утро на голосовании по поправкам превысила 65%
Свыше 65% избирателей на Чукотке, по данным на 10.00 (01.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 19:47
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:19