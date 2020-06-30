Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Фигурное катание
Загитова проголосовала за поправки в Конституцию, поддержав Путина
Загитова поддержала президента Путина и выразила ему слова благодарности: "Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить президенту Владимиру Владимировичу Путину за поддержку и перспективу !"
CT news 07:49
Игры
Bethesda выпустила сборник Wolfenstein: Alt History Collection
В цифровых магазинах состоялся релиз сборника Wolfenstein: Alt History Collection.
CyberSport.ru 05:36
Футбол
Сане подпишет 5-летний контракт с «Баварией»
Футболист подпишет с «мюнхенцами» 5-летний контракт, при этом он пошел на уступки новому клубу и снизил планку по заработной плате.
LiveSport.ru 13:37
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru вчера в 18:48
Экономика
Новые акции на Московской бирже. Рассказываем о Mail.ru Group
В ноябре 2020 года индекс-провайдер MSCI может включить депозитарные расписки Mail.ru Group в индекс MSCI Russia с весом 1,1%, рассказали аналитики «ВТБ Капитала».
РБК 13:00
Общество
Космонавт Иванишин проголосовал по поправкам к Конституции с МКС
RT на русском 14:55
Политика
Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
БИЗНЕС Online 16:16
Автоспорт
Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов
Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.
Motorsport.com Россия 11:57
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт 06:47
Общество
Росатом опроверг данные о выбросах радиации на северо-западе России
Москва, 28 июня 2020, 12:33 — REGNUM Отклонений от безопасных условий работы на атомных электрических станциях (АЭС), находящихся в северо-западной части России, в июне текущего года не было зафиксировано, их радиационный фон соответствовал норме.
REGNUM 28 июня в 05:33
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Кино
«Черепашки-ниндзя» вновь перезапустят для большого экрана
По «Черепашкам-ниндзя» снимут новый полнометражный анимационный фильм. Об очередной попытке экранизации сообщает Deadline.
Культуромания 15:41
Политика
Парламент Китая единогласно принял закон о нацбезопасности в Гонконге
По данным газеты, документ вступит в силу 1 июля, в 23-ю годовщину перехода бывшей британской колонии под китайский суверенитет.В конце мая китайский парламент одобрил резолюцию о разработке закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.
Daily Storm вчера в 23:42
Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Политика
Сайт Общественной палаты РФ подвергся DDoS-атаке хакеров
Злоумышленники устроили DDoS-атаку на сайт Общественной палаты России и общественного наблюдения.
Экономика сегодня 14:52
Происшествия
В Тегеране число жертв при взрыве в клинике достигло 19 человек
Число жертв взрыва в одной из клиник на севере столицы Ирана возросло до 19, сообщил представитель пожарной службы Джалаль Малеки.
РИА Новости 16:39
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Гаджеты
Новые iPhone 12 могут начать продавать без наушников и зарядки
Как считает специалист, новые модели iPhone 12 не будут комплектоваться ни зарядками, ни наушниками.
UfacityNews.ru 05:55
Происшествия
СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян
РИА Новости 13:58
Общество
В Москве умерли 35 пациентов с коронавирусом
Еще 35 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за последние сутки.
Lenta.ru 16:23
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Политика
На Украине появится единый орган по финансовым расследованиям
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать единый орган, который будет заниматься финансовыми расследованиями, заменив им все подразделения правоохранительных органов, которые занимаются расследованиями экономических преступлений, заявил глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили.
Rambler News Service 14:29
Киберспорт
Dota 2. CEO HellRaisers оценил состав VP.Prodigy в 110 тысяч долларов
СЕО HellRaisers Алексей «Magician» Слабухин оценил рыночную стоимость состава VP.Prodigy.
Bookmaker-ratings.ru 09:56