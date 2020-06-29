Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Общество
На Чукотке почти 68% избирателей уже проголосовали по поправкам
Почти 68% избирателей на Чукотке, по данным на 12.00 (03.00 мск), приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, сообщил РИА Новости представитель избиркома региона.
РИА Новости 21:14
Общество
Музеи и фитнес-центры с 6 июля возобновят работу в Петербурге
Музеи, выставочные залы, фитнес-центры и бассейны возобновят работу в Санкт-Петербурге с 6 июля.
Известия 16:52
Здоровье
Сахалинские врачи берут у больных ковидом и анализы, и бюллетени
Для находящихся в лечебных учреждениях и изолированных от остального мира сахалинцев, рассказала председатель комиссии Виктория Черкасова, были созданы временные участки, роль работников которых взяли на себя врачи.
Сахалин.Инфо 21:07
Политика
Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
Политика
Мединский не смог ответить на вопрос Лукашенко
БИЗНЕС Online 16:16
Политика
Саакашвили назвал главного врага экономического прогресса Украины
Правоохранительная система является главным врагом экономического прогресса Украины.
Известия 18:51
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Политика
Губернатор Миссисипи разрешил изменить флаг штата из-за протестов
Губернатор Миссисипи Тейт Ривз подписал закон о замене флага штата, из-за того что на нем присутствует символика Конфедерации — объединения южных штатов США, поддерживающих рабство, во время Гражданской войны в XIX веке.
Известия 20:29
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опубликовал стихотворение об одиночестве
Одним из мотивов произведения стало одиночество.
Вечерняя Москва 14:38
Здоровье
В Казахстане хотят ввести жёсткий карантин из-за коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение госкомиссии рассмотреть возможность введения жёсткого карантина в стране, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 10:24
Общество
Режим повышенной готовности в Приморье продлили до 15 июля
Режим повышенной готовности, действующий в Приморье с 31 марта из-за распространения коронавирусной инфекции, продлен до 15 июля.
ТАСС 21:25
Армия и оружие
Биньямин Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие
По мнению еврейского премьера, Иерусалим не должен больше принуждать себя ожидать, пока Тегеран будет заниматься созданием ядерных боеголовок, потому как уже потом меры ограничения станут бесполезными, а противник, тем временем, создаст якобы еще один террористический фронт.
Актуальные Новости 07:29
Футбол
Дубль Фернандеша помог «МЮ» крупно обыграть «Брайтон» в матче АПЛ
"Манчестер Юнайтед" нанес крупное поражение "Брайтону" в выездном матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 17:19
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
В Instagram Карпович начали появляться сотни гневных комментариев и даже угроз.
Pravda.Ru 04:04
Наука
Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок
Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.
Rusargument 19:39
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
С 1 июля в Новосибирской области отменят общую самоизоляцию
Общий режим самоизоляции в Новосибирской области завершится 1 июля. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление.
Atas.info 03:51
Космос
В Роскосмосе рассказали о первых экспериментах на новом модуле МКС
Москва, 28 июня 2020, 08:28 — REGNUM Одними из первых экспериментов на новом модуле российского сегмента Международной космической станции станут опыты по изучению образования и развития эмбрионов в яйцах птиц и эксперименты по выращиванию кристаллов для инфракрасных датчиков.
REGNUM 28 июня в 01:28
Футбол
Экс-игрок сборной Португалии: «У Роналдо и Сарри были проблемы»
Бывший игрок сборной Португалии Абел Шавьер заявил, что Криштиану Роналду испытывал сложности во взаимоотношениях с главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри.
Матч ТВ 21:36
Общество
Ярилин день или Макушку лета по народному календарю отмечают 1 июля
Первый день июля наши предки посвящали богу Яриле.
Телепорт 12:55
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
Актриса Кристина Асмус предстала без одежды в новом проекте режиссера Алексея Учителя под названием «Китобой».
Городовой 09:39
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru 04:28
Политика
Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:30