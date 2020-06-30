Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
ТАСС вчера в 09:33
Общество
От монастыря отца Сергия потребовали 1 млн рублей из-за флешки
«Послушникам отца Сергия придётся компенсировать порядка 1 млн рублей», — написал Ерженков.
ИА Красная Весна 08:42
Политика
Глеб Павловский назвал итоги голосования по поправкам в Конституцию «прекрасными результатами» для оппозиции
Павловский отметил, что 40% россиян, не поддерживающих линию президента, - это "невероятно много".
Эхо Москвы 15:49
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
ЦИК РФ обнародовал данные голосования после обработки 60% протоколов
Москва, 1 июля 2020, 23:15 — REGNUM Почти 77% жителей Российской Федерации по итогам обработки 60% протоколов поддержали на общероссийском голосовании внесение поправок в Конституцию страны.
REGNUM 16:15
Общество
Экзитпол ВЦИОМ: поправки к Конституции поддержали 71,2% россиян
Поправки к Конституции РФ поддержали 71,2% россиян. Таковы данные экзитпола Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
NewInform 15:52
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Городовой вчера в 08:10
Политика
Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве
Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты вчера в 13:32
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24
Общество
В Белоруссии задержана и доставлена в СИЗО помощница Бабарико
Минск, 1 июля 2020, 23:18 — REGNUM В Белоруссии помещена в СИЗО КГБ личный помощник задержанного претендента на пост глав государства экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико Елена Карагачева.
REGNUM 16:18
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Здоровье
В ВОЗ изучат информацию о новом типе свиного гриппа
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно изучит публикацию китайских ученых о новом типе свиного гриппа.
Известия вчера в 08:44
Шоу-бизнес
Кудрявцева умилила поклонников видео с дочкой и внуком
Лера Кудрявцева показала поклонникам кадры со своими дочерью и внуком.
Суть событий 09:00
Шоу-бизнес
«Шикарная»: Анфиса Чехова в бикини с задранными ногами произвела фурор
На своей странице в Instagram Анфиса опубликовала новый пост, который произвел фурор среди подписчиков аккаунта звезды.
Городовой 13:00
Экономика
Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
Российская газета 11:15
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия 29 июня в 15:44
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Кино
Стал известен главный секрет успеха режиссера Кристофера Нолана
Культуромания вчера в 13:22
Наука
Covid-19 может оказаться сосудистым, а не респираторным заболеванием
У пациентов с тяжелой формой заболевания появляются сгустки крови, а также повреждения внутренних органов и острая почечная недостаточность.
Evo-rus.com 09:43
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело вчера в 04:15
Здоровье
Погибшая в Волгограде от коронавируса женщина была беременна
ИА Городские вести. Волгоград 09:36
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму
Российская актриса Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:18
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54