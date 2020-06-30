Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Московский Комсомолецвчера в 11:31

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАССвчера в 11:22

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБКвчера в 10:59

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новостивчера в 10:40

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ruвчера в 11:24

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ruвчера в 11:01

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфаксвчера в 11:36
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Газета.Ru 03:52
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
12
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Общество

ЦИК назвала данные по голосованию после обработки 42% протоколов

За поправки в Конституцию России проголосовали 75,99% граждан.
Известия 15:24
2,7K
Общество

Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию

В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
6
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
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Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
36
Общество

В Пензенской области обработано 19% протоколов

Обработано 19,08% протоколов в целом по Пензенской области. В голосовании приняли участие 82,28% избирателей.
Пензенская правда 15:17
5
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
30
Политика

ЦИК пообещала не допустить случаев двойного голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпримет все меры для недопущения двойного голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 15:16
Происшествия

Полицейские Сиэтла проводят разгон протестующих в «автономной зоне»

Газета.Ru 10:21
49
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 29 июня в 01:11
340
Космос

Нестабильная массивная голубая звезда исчезла в карликовой галактике

N+1 вчера в 10:10
5
Футбол

«Арсенал» объявил об отставке Черевченко

RT на русском 15:41
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
1,4K
Политика

ЦИК огласил новые данные по голосованию по поправкам в Конституцию

За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,04% граждан РФ, против - 28,93%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 2,68% протоколов.
РИА Новости 11:09
Шоу-бизнес

Соловьев заявил об уничтожении Собчак его бывшей соведущей

CT news 05:18
28
Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
552
Происшествия

Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована

Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
12
Экономика

Экономика Великобритании рекордно рухнула

По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
42
Армия и оружие

В Китае назвали слабость ядерного арсенала России

В составе российской армии находится 46 баллистических ракет Р-36М с 460 ядерными боеголовками.
Территория новостей 11:25
49
Футбол

«Лестер» проиграл «Эвертону» в матче чемпионата Англии по футболу

РИА Новости 15:15
Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru вчера в 05:26
Общество

ЦИК: результаты голосования могут быть пересчитаны на четырех участках

Результаты голосования по поправкам в Конституцию могут быть пересчитаны на четырех избирательных участках.
РЕН ТВ 14:52
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
288
Общество

В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
6,6K
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
821
Здоровье

В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа

По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом.
РИА Новости 12:22
7
Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
1,1K
Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
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