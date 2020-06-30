Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 12

Общество Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области. 6

Шоу-бизнес Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости. 36

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 30

Политика ЦИК пообещала не допустить случаев двойного голосования по Конституции Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпримет все меры для недопущения двойного голосования по поправкам к Конституции.

Культура Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене. 340

Политика ЦИК огласил новые данные по голосованию по поправкам в Конституцию За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,04% граждан РФ, против - 28,93%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 2,68% протоколов.

Происшествия Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям. 12

Экономика Экономика Великобритании рекордно рухнула По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом. 42

Общество ЦИК: результаты голосования могут быть пересчитаны на четырех участках Результаты голосования по поправкам в Конституцию могут быть пересчитаны на четырех избирательных участках.

Здоровье В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом. 7