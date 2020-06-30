Финансы
КоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Общество
ЦИК назвала данные по голосованию после обработки 42% протоколов
За поправки в Конституцию России проголосовали 75,99% граждан.
Известия 15:24
Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Общество
В Пензенской области обработано 19% протоколов
Обработано 19,08% протоколов в целом по Пензенской области. В голосовании приняли участие 82,28% избирателей.
Пензенская правда 15:17
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Политика
ЦИК пообещала не допустить случаев двойного голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпримет все меры для недопущения двойного голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 15:16
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv 29 июня в 01:11
Футбол
«Арсенал» объявил об отставке Черевченко
RT на русском 15:41
Политика
ЦИК огласил новые данные по голосованию по поправкам в Конституцию
За поправки в Конституцию РФ проголосовали 70,04% граждан РФ, против - 28,93%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 2,68% протоколов.
РИА Новости 11:09
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Экономика
Экономика Великобритании рекордно рухнула
По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
Армия и оружие
В Китае назвали слабость ядерного арсенала России
В составе российской армии находится 46 баллистических ракет Р-36М с 460 ядерными боеголовками.
Территория новостей 11:25
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Общество
ЦИК: результаты голосования могут быть пересчитаны на четырех участках
Результаты голосования по поправкам в Конституцию могут быть пересчитаны на четырех избирательных участках.
РЕН ТВ 14:52
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
РИА Новости 10:52
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Здоровье
В ВОЗ прокомментировали публикацию о новом штамме свиного гриппа
По его словам, вирус, о котором написали китайские ученые, является уже известным штаммом евразийского свиного гриппа 2016 года, схожим с птичьим гриппом.
РИА Новости 12:22
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10