Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС30 июня в 11:22

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости30 июня в 10:40

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс30 июня в 11:36

Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русском30 июня в 11:57

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ru30 июня в 11:01

Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет30 июня в 09:01

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК30 июня в 10:59
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Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

ToDay News Ufa вчера в 14:20
34
Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Общество

Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно

Коммерсантъ вчера в 18:00
5K
Общество

В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации.
URA.Ru 30 июня в 06:54
5,9K
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
2,7K
Политика

78% избирателей поддержали поправки к Конституции

Против Поправок выступил 21% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
Эхо Москвы вчера в 23:04
2
Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Футбол

«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона

30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
Версия.Инфо вчера в 04:00
1
Общество

В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой

Экспресс газета 00:25
Культура

Пригожин оценил положение российских артистов

Lenta.ru вчера в 23:54
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Общество

Поправки к Конституции в Пермском крае поддержали 70% избирателей

Итоговая явка в Пермском крае составила 52,49%. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
Рифей-Пермь 01:18
4
Политика

Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно

Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
9
Кино

В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности из «Мстителей»

Невские Новости вчера в 21:55
Политика

98% жителей Чечни проголосовали за поправки в Конституцию РФ

97,92% избирателей в Чечне проголосовали за изменение Конституции РФ, 1,94% жителей республики выступили против поправок.
БИЗНЕС Online 01:27
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
681
Гаджеты

Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
300
Энергетика

Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд

В четверг утром, 2 июля, мировые цены на нефть растут вторую торговую сессию кряду.
Газета.Ru 01:01
Кино

Жители России назвали любимые фильмы про собак

Россияне перечислили свои самые любимые фильмы про собак. Лидером рейтинга стал «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.
News.ru 01:26
Культура

Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
781
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
94
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
2
Космос

Уникальный парад планет увидят новосибирцы в июле

Вести Новосибирск вчера в 20:52
21
Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Известия вчера в 11:38
124
Шоу-бизнес

Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину

«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН вчера в 15:09
1
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
91
Культура

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
1
Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
3
Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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