Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркет30 июня в 09:01
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Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
ToDay News Ufa вчера в 14:20
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Общество
Протесты против поправок прошли мирно, но малолюдно
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским
«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту по призыву», — сообщается в документе, который опубликовали на портале правовой информации.
URA.Ru 30 июня в 06:54
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
Политика
78% избирателей поддержали поправки к Конституции
Против Поправок выступил 21% проголосовавших. Общая явка, по последним данным, составила 65%.
Эхо Москвы вчера в 23:04
Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Футбол
«Сельта» продлила контракт со Смоловым до конца сезона
30 июня истекал срок аренды футболиста, однако пресс-служба испанского ФК сообщила, что "Сельта" продлила контракт со Смоловым до фактического конца сезона.
Версия.Инфо вчера в 04:00
Общество
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:35
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Элла Суханова впервые стала мамой
Экспресс газета 00:25
Культура
Пригожин оценил положение российских артистов
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Поправки к Конституции в Пермском крае поддержали 70% избирателей
Итоговая явка в Пермском крае составила 52,49%. Напомним, голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
Рифей-Пермь 01:18
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Вопреки некоторым прогнозам, ни разгар дачного сезона, ни непростой выход из пандемии не помешали россиянам выразить свое отношение к поправкам к Конституции.
Взгляд.ру вчера в 17:20
Кино
В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности из «Мстителей»
Невские Новости вчера в 21:55
Политика
98% жителей Чечни проголосовали за поправки в Конституцию РФ
97,92% избирателей в Чечне проголосовали за изменение Конституции РФ, 1,94% жителей республики выступили против поправок.
БИЗНЕС Online 01:27
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com 30 июня в 08:29
Энергетика
Мировые цены на нефть повышаются второй день подряд
В четверг утром, 2 июля, мировые цены на нефть растут вторую торговую сессию кряду.
Газета.Ru 01:01
Кино
Жители России назвали любимые фильмы про собак
Россияне перечислили свои самые любимые фильмы про собак. Лидером рейтинга стал «Хатико: Самый верный друг» Лассе Халльстрёма.
News.ru 01:26
Культура
Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
78.ru вчера в 04:34
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия вчера в 08:59
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 654 тыс. (6556 за сутки).
РБК 01:03
Космос
Уникальный парад планет увидят новосибирцы в июле
Вести Новосибирск вчера в 20:52
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Известия вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину
«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН вчера в 15:09
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия вчера в 20:35
Культура
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля
Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07