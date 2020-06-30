Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
Читать в источнике
Комментировать125

Подробнее о событии

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК10:44

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС11:22

Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русском11:57

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости10:40

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ru11:24

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ru11:01

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс11:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:02, Ашберн
Футбол

Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере

Bookmaker-ratings.ru 18:26
Армия и оружие

Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия

Военные США озадачены известием о создании в России устройства визуально-оптических помех, которое получило название «Филин».
Evo-rus.com 09:56
6
Политика

Санкции против Nord Stream 2 предложили вписать в военный бюджет США

В прошлом году Круз и Шейхин прибегли к той же тактике, и успешно: законопроект с первыми санкциями в отношении Nord Stream 2 был принят в составе военного бюджета.
РБК вчера в 17:25
5
Авто

Лучшая «Волга» в истории — ГАЗ-3111 не нашла своих покупателей

Последняя инкарнация отечественного премиального седана ГАЗ-3111 должна была привлечь большое количество покупателей, но продать смогли менее 500 автомобилей.
Car.ru 04:34
Шоу-бизнес

Сафронов прокомментировал исчезновение Алибасова

Подмосковье Сегодня 11:37
Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
954
Кино

Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»

Playboyrussia.com 07:13
86
Авто

Bentley представила обновленную версию кроссовера Bentayga

Компания Bentley обновила свой кроссовер Bentayga, который выпускается с 2015 года.
Тарантас Ньюс 16:01
Авто

В Японии протестировали российский внедорожник UAZ Hunter

Журналист японского издания The Best Car протестировал российский внедорожник UAZ Hunter.
Деловое.ТВ 10:44
65
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки без макияжа

Советская и российская эстрадная певица Алла Борисовна Пугачева поделилась со своими подписчиками в социальной сети фотографией с отдыха за городом, на которой можно заметить отсутствие макияжа.
iReactor вчера в 10:40
24
Наука

Выявлена опасность редактирования гена эмбрионов человека

Городовой 13:15
56
Автоспорт

Квят пока не может работать на симуляторе «Ред Булл»

Из-за карантинных ограничений в Великобритании россиянин пока не может работать на симуляторе «быков», которым пользуются гонщики обеих команд австрийского концерна.
Чемпионат 11:37
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
126
Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
371
Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru 05:26
Космос

Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III

Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 16:30
5
Игры

PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4

Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00
3
Экономика

Аналитиков Sohu поразил маневр России по избавлению от госдолга США

Издание «ПолитРоссия» приводит перевод статьи Sohu, аналитики которого обратили внимание на неожиданный маневр России.
iReactor 05:44
27
Происшествия

Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране

По меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва в больнице в Тегеране, сообщает Bloomberg со ссылкой иранские СМИ.
Интерфакс 18:34
Происшествия

Жертвами беспорядков в Эфиопии стали не менее восьми человек

Аддис-Абеба, 30 июня 2020, 22:37 — REGNUM Не менее восьми человек погибли, 80 пострадали в ходе беспорядков в Аддис-Абебе, 30 июня сообщает агентство Reuters.
REGNUM 15:37
Технологии

Discord перестанет быть платформой только для геймеров

Создатель Discord Джейсон Цитрон объявил, что платформа перестанет ориентироваться только на геймеров Разработчики хотят расширить аудиторию, привлекая к мессенджеру людей с совершенно разными вкусами и интересами.
Игромания.ру 13:47
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C

Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C. Они будут представлены на рынке по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Astera 13:33
15
Наука

Из-за падения астероида погибли динозавры

Ученые: динозавров погубило падение астероида, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 10:09
49
Шоу-бизнес

Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport вчера в 12:55
7
Экономика

Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня

Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
8
Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
413
Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
98
Армия и оружие

Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19

RT на русском 14:53
196
Авто

Fiat Strada получил широкий список аксессуаров от Mopar

Picsnews.net 04:48
Шоу-бизнес

Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
5
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное