Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Игры
Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered
Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Шоу-бизнес
О желании создания семьи заявил Николай Басков
«Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — признался Басков.
CT news 07:38
Происшествия
Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Технологии
Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:56
Наука
Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае
Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
Политика
NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов
Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
Происшествия
В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение
"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
Культура
Умер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
28 июня 39-летняя певица Саша Зверева в очередной раз стала мамой.
Uznayvse.ru 28 июня в 14:08
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле
Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru вчера в 14:47
Баскетбол
Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона
Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
CT news 10:21
Футбол
«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А
Туринский "Ювентус" одержал победу над генуэзской "Дженоа" в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском 17:46
Шоу-бизнес
Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
Политика
В Крым прибыла делегация европейских депутатов
Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия 15:38
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
Происшествия
В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший
Российская газета 08:10
Общество
Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса
Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25