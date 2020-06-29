Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску

Финмаркет09:01

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБК10:44

«Рубль не обязан стоять как приклеенный к одной отметке». С чем связано падение нацвалюты?

BFM.ru11:03

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАСС11:22

Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русском11:57

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфакс11:36

Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новости10:40
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Игры

Стала известна дата выхода игры Crysis Remastered

Дата релиза была указана на странице игры в Microsoft Store. В магазине также можно посмотреть первый геймплейный трейлер проекта.
REGNUM 07:27
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
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Армия и оружие

США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия

Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
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Энергетика

«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
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Шоу-бизнес

О желании создания семьи заявил Николай Басков

«Уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену», — признался Басков.
CT news 07:38
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Происшествия

Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране

Интерфакс 18:34
Происшествия

Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть

Евразия Daily 03:35
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Evo-rus.com 11:52
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия 14:22
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Технологии

Были определены преимущества отключения геолокации на смартфоне

Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:56
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Наука

Потенциально опасный свиной грипп выявлен в Китае

Ученые из Китайского сельскохозяйственного института, Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили очередной китайский штамм вируса, который произошел от свиного гриппа H1N1.
Evo-rus.com 12:36
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Политика

NYT пояснила публикацию о тайном сотрудничестве России и талибов

Газета The New York Times пояснила публикацию, в которой утверждалось, что Москва тайно предлагала связанным с экстремистским движением «Талибан» (запрещено в РФ) боевикам вознаграждение за убийство американских военнослужащих в Афганистане.
Lenta.ru 01:02
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Политика

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

REGNUM 10:54
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Происшествия

В Люберцах на чердаке дома найдены мертвыми трое подростков

Вести.Ru 15:00
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Происшествия

В Доме культуры в Гусь-Хрустальном ликвидировали открытое горение

"В 03.00 произошла ликвидация открытого горения", - приводит сообщение МЧС "Интерфакс".
Газета.Ru 20:29
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Культура

Умер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Газета.Ru 19:17
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
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Шоу-бизнес

Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

28 июня 39-летняя певица Саша Зверева в очередной раз стала мамой.
Uznayvse.ru 28 июня в 14:08
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Авто

Nissan представит новый кроссовер Nissan Ariya в июле

Стало известно, что автопроизводитель Nissan собирается в следующем месяце Данная новинка выделяется своей современной головной оптикой, дизайнерскими бамперами и иными чертами, которые отличают авто от ранее представленного прототипа.
32CARS.ru вчера в 14:47
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Политика

Дуда набрал 43% голосов в первом туре президентских выборов в Польше

Evo-rus.com 10:54
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Баскетбол

Баскетболист Швед продлил контракт с «Химками» на три сезона

Обе стороны официально подтвердили продление контракта между россиянином Алексеем Шведом и баскетбольным клубом «Химки».
CT news 10:21
Футбол

«Ювентус» победил «Дженоа» в матче Серии А

Туринский "Ювентус" одержал победу над генуэзской "Дженоа" в матче 29-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Генуе, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
RT на русском 17:46
Шоу-бизнес

Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
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Политика

В Крым прибыла делегация европейских депутатов

Иностранные политики пробудут в Крыму до 2 июля включительно, во главе делегации депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани.
Известия 15:38
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Футбол

ЦСКА победил «Спартак» в московском дерби чемпионата России по футболу

РБК 15:28
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
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Общество

Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании

Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru 13:10
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Происшествия

В уголовном деле Михаила Ефремова появился еще один потерпевший

Российская газета 08:10
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Общество

Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса

Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК.
REGNUM 10:25
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