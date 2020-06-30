Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).

Происшествия Поджог мог быть причиной пожара в ДК города Гусь-Хрустальный Как уточняет пресс-служба ведомства, в 23.20 пожар был локализован на площади 2400 кв.м. Это произошло через 2 часа после того, как на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании.В три часа ночи огнеборцы ликвидировали открытое горение и продолжили проливать здание, разбирать сгоревшие конструкции. 23

Политика В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. 207

Экономика Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.

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Политика ЦИК собрался расширить применение электронного голосования на выборах Памфилова отметила, что жалоб при голосовании по Конституции, которые потребовали бы рассмотрения ЦИК, так и не поступило.

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Происшествия Под Мурманском в ДТП погибли три человека На дороге из Мурманска в Североморск перевернулась машина Audi, из-за чего погибли три человека, пишет управление ГИБДД по региону.

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