Финансы
КоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Газета.Ru 03:52
Общество
В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ
На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 14:13
Происшествия
Поджог мог быть причиной пожара в ДК города Гусь-Хрустальный
Как уточняет пресс-служба ведомства, в 23.20 пожар был локализован на площади 2400 кв.м. Это произошло через 2 часа после того, как на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании.В три часа ночи огнеборцы ликвидировали открытое горение и продолжили проливать здание, разбирать сгоревшие конструкции.
Владимирские ведомости 05:54
Общество
На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%
В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
Политика
В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами
Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
Экономика
Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota
За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.
РБК 14:37
Армия и оружие
Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса
Аргументы недели 08:11
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
ЦИК собрался расширить применение электронного голосования на выборах
Памфилова отметила, что жалоб при голосовании по Конституции, которые потребовали бы рассмотрения ЦИК, так и не поступило.
Взгляд.ру 14:50
Происшествия
Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована
Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
Происшествия
Под Мурманском в ДТП погибли три человека
На дороге из Мурманска в Североморск перевернулась машина Audi, из-за чего погибли три человека, пишет управление ГИБДД по региону.
Газета.Ru 14:40
Политика
Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
Минтранс России опровергает данные о том, что авиационные рейсы из РФ в Турцию возобновятся с 15 июля.
ToDay News Ufa 13:46
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ 05:47
Спорт
Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
Газета.Ru вчера в 05:26
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
Политика
В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей
За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
Новый День 13:09
Армия и оружие
Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием
Брайан Хук в ходе пресс-конференции отметил, что США могут использовать военную силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
RuNews24.ru 13:51
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Политика
Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией
"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 11:43
Происшествия
Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Интерфакс вчера в 06:10
Политика
Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11