Финансы

КоммерсантъКоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей

Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
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Курс евро поднялся выше 80 рублей

РИА Новостивчера в 10:40

Курс доллара впервые за месяц превысил 71 рубль

RT на русскомвчера в 11:57

Курс евро превысил ₽80 впервые с 14 мая

РБКвчера в 10:59

Курс евро на Мосбирже превысил 80 рублей

ТАССвчера в 11:22

Рубль завершает месяц под давлением: евро превысил 80 рублей

Вести.Ruвчера в 11:24

Курс евро взлетел выше 80 рублей

Lenta.ruвчера в 11:01

Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая

Интерфаксвчера в 11:36
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Газета.Ru 03:52
735
Общество

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ

На территории России завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Москва 24 14:13
27
Происшествия

Поджог мог быть причиной пожара в ДК города Гусь-Хрустальный

Как уточняет пресс-служба ведомства, в 23.20 пожар был локализован на площади 2400 кв.м. Это произошло через 2 часа после того, как на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании.В три часа ночи огнеборцы ликвидировали открытое горение и продолжили проливать здание, разбирать сгоревшие конструкции.
Владимирские ведомости 05:54
23
Общество

На онлайн-голосовании в Москве поправки поддержали 62%

В Москве на электронном голосовании поправки к Конституции поддержали 62,33% (601 096), в Нижегородской области — 59,69% (75 073) .
Коммерсантъ 14:12
7,9K
Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
989
Политика

В США предложили ввести санкции против России за «сговор» с талибами

Сенатор от Демократической партии США Боб Менендес внёс поправки в оборонный бюджет, предусматривающие санкции против России в случае подтверждения Нацразведкой данных о якобы причастности российской стороны к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском 14:32
207
Экономика

Tesla стала самым дорогим автопроизводителем, обогнав Toyota

За десятилетие акции производителя электромобилей выросли на 5837% — если 29 июня 2010 года бумаги Tesla начали торговаться по цене $17 за штуку, то десять лет спустя одна акция компании стоит $1009,35.
РБК 14:37
Армия и оружие

Военные ВСУ выложили видео уничтожения позиции ДНР в промышленной зоне Донбасса

Аргументы недели 08:11
1
Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
3
Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
1,2K
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
409
Политика

ЦИК собрался расширить применение электронного голосования на выборах

Памфилова отметила, что жалоб при голосовании по Конституции, которые потребовали бы рассмотрения ЦИК, так и не поступило.
Взгляд.ру 14:50
Происшествия

Учительница похвасталась сексом с несовершеннолетним и была арестована

Учительница из Флориды занялась оральным сексом с 15-летним подростком на школьном выпускном и похвасталась этим присутствующим гостям.
Lenta.ru 12:53
11
Происшествия

Под Мурманском в ДТП погибли три человека

На дороге из Мурманска в Североморск перевернулась машина Audi, из-за чего погибли три человека, пишет управление ГИБДД по региону.
Газета.Ru 14:40
Политика

Минтранс не подтвердил возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля

Минтранс России опровергает данные о том, что авиационные рейсы из РФ в Турцию возобновятся с 15 июля.
ToDay News Ufa 13:46
1,3K
Политика

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ

Президент Путин уже проголосовал по поправкам.
ННТВ 05:47
3K
Спорт

Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна

Газета.Ru вчера в 05:26
Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
334
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
38
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
7
Политика

В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей

За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%.
Новый День 13:09
5
Армия и оружие

Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану обзавестись ядерным оружием

Брайан Хук в ходе пресс-конференции отметил, что США могут использовать военную силу, чтобы Иран не получил ядерное оружие.
RuNews24.ru 13:51
113
Общество

США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса

США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
153
Политика

Помпео заявил, что США надо чаще взаимодействовать с Россией

"Считаю, для США совершенно важно и уместно продолжать вести диалог с россиянами, - подчеркнул госсекретарь, - чтобы убедить их изменить некоторую их деятельность, не соответствующую тому, что США надо сделать для сохранения безопасности и свободы собственного народа".
ТАСС 11:43
63
Происшествия

Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим

Интерфакс вчера в 06:10
877
Политика

Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
РИА Новости 12:45
4
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
31
Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
28
Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
13
Здоровье

С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог

Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com 02:11
172
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