Финансы
ИнтерфаксКурс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 80,03 руб./EUR1, подорожав на 1,34 рубля.
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Общество
Москвичи на электронном голосовании поддержали поправки в Конституцию
В Москве подвели итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ, в котором приняли участие почти 1,1 миллиона жителей столицы и Нижегородской области.
Российская газета 14:16
Происшествия
Якутяне извинились за скандальную фотосессию
29 июня в сети «Интернет» появились фотографии молодых людей, на которых они позируют на крыше служебного автомобиля – автопатруля ДПС ГИБДД.
SakhaLife.ru 21:59
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК вчера в 07:56
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
ЦИК объявила первые результаты голосования по Конституции
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила первые результаты общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции.
РБК 08:52
Политика
Комиссия Госдумы проверит публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России проверит публикацию «Медузы», в которой памятник советскому солдату во Ржеве сравнили с дементором из вселенной о Гарри Поттере.
Телеканал RTVI 09:55
Футбол
Талалаев: ничья с «Локомотивом» добыта на багаже Божовича
Андрей Талалаев, занимающий должность главного тренера в самарском профессиональном футбольном клубе "Крылья Советов", поделился мнением о недавно прошедшем матче с "Локомотивом".
CT news вчера в 15:16
Космос
Собственный интернет появится на российском сегменте МКС до конца года
Вечерняя Москва 06:33
Общество
С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны
Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий.
Evo-rus.com 08:49
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru вчера в 15:24
Общество
В Свердловской области явка на голосование составила 49%
В Свердловской области подходит к концу голосование по поправкам к Конституции РФ, явка на мероприятии составила 49,16% по состоянию на 19:00.
Екатеринбург в эфире 11:44
Политика
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 1 июля, поучаствовал в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции РФ.
Областная газета 04:28
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
Около 1,7 тысячи избирателей проголосовали в США по поправкам в Конституцию РФ, сообщили РИА Новости в российских диппредставительствах.
РИА Новости 22:19
Политика
Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов
В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
Кино
Джонни Депп может сыграть Джокера в новом фильме о Бэтмене
Алтапресс 22:10
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
В британском соборе появится «Тайная вечеря» с темнокожим Христом
На алтаре Сент-Олбанского собора в Британии появится картина "Тайная вечеря" с темнокожим Иисусом Христом.
Российская газета 06:40
Авто
Focus (Германия): российское культовое авто изгоняют из Европы, последняя надежда — Путин? (Focus)
ИноСМИ 17:57
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Шоу-бизнес
73-летняя актриса Наталья Варлей поразила поклонников фото в бикини
Наталья Варлей, знаменитая советская актриса, с возрастом не теряет своей красоты. Недавно артистка выложила фотографию на пляже в бикини.
ИнфоСМИ 15:53