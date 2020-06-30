Финансы
КоммерсантъКурс евро впервые с 14 мая превысил 80 рублей
Курс евро на Московской бирже превышал отметку 80 руб. впервые с 14 мая, свидетельствуют данные торгов. На 17:38 мск евро стоил 80,025 руб. (+1,7%). К 17:50 мск евро находился на уровне 79,9 руб. (+1,54%).
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Рубль днем активно дешевеет к доллару и евро в условиях снижения интереса к риску
Финмаркетвчера в 09:01
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 22:55, Ашберн
Политика
74% граждан России поддержали поправки к Конституции
После обработки 30% протоколов ЦИК свидетельствует, что поправки к Конституции РФ поддержало почти три четверти граждан России — 74,10% Против проголосовало 24,97% граждан России, следует из данных тех же протоколов.
ИА Красная Весна 15:56
Футбол
Мусаев: «В наши ворота поставили неоднозначный пенальти»
Рассчитывали, что замены освежат игру. К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти.
Soccer.ru 15:48
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Накануне.Ru вчера в 06:36
Здоровье
Во Владивостоке открыли новый госпиталь для лечения заражённых SARS-CoV-2
Владивосток, 2 июля 2020, 05:40 — REGNUM Во Владивостоке 1 июля открылся новый инфекционный госпиталь для лечения взрослых, заражённых коронавирусной инфекцией лёгкой и средней степени тяжести, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 22:40
Гаджеты
Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10
Разработчики ОС Windows 10 из компании Microsoft разработали важное внеочередное обновление, устраняющее несколько уязвимостей в системе безопасности.
Дни24 13:34
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Общество
Валерий Лимаренко проведет очередную прямую линию по коронавирусу
Валерий Лимаренко проведет прямую линию по борьбе с коронавирусом.
Сахалин.Инфо 29 июня в 03:03
Общество
Объявлены предварительные результаты голосования в Алтайском крае
Как на Алтае прошло голосование по Конституции Настоящей звездой голосования на Алтае стала медведица Глаша из барнаульского зоопарка По предварительным результатам обработки всех бюллетеней, большинство из них одобрили инициативу российских властей.
АМИТЕЛ 21:20
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Политика
Президенты России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за Сирии
Президенты России, Турции и Ирана провели 1 июля видеосаммит по Сирии, не дожидаясь полной нормализации эпидемиологической и экономической ситуации в своих странах.
Ведомости 17:34
Армия и оружие
В ДНР зафиксировано 9 обстрелов со стороны киевских боевиков
Новостной фронт 08:00
Армия и оружие
В Германии из-за экстремистских настроений распустили роту спецназа
Роту отряда специального назначения (KSK) бундесвера распустили в Германии из-за участившихся случаев правоэкстремистских настроений среди служащих подразделения.
Известия 20:12
Киберспорт
Состоялся полноценный релиз сюжетного режима в игре Fortnite
Разработчики игровой компании Epic Games выпустили в релиз новый сюжетный режим в онлайн-игре Fortnite.
CT news вчера в 10:26
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось
В 20:00 в России завершилось первое в истории нашего государства всероссийское голосование, призванное закрепить или не принять изменения в основной закон страны.
Петербургский формат 13:00
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Политика
Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней
В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
Общество
Пять заболевших коронавирусом умерли в Приангарье за сутки
За минувшие сутки от коронавируса умерли трое жителей Приангарья, от других болезней — двое инфицированных.
ИркСиб 22:30
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
Известия 19:06
Политика
Эксперт: Почему Германия вынуждена переориентироваться с США на Россию
Переориентировать внешнеполитический курс после появления ряда противоречий с США будет вынуждена Германия, сделав ставку на Россию, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, сообщает RT.
ИА Красная Весна 18:17
Авто
Lamborghini представил 4000-сильную яхту
В движение яхта Lamborghini 63 приводится двумя 24,2-литровыми дизельными двигателями MAN V-12 63, мощность каждого из которых составляет 2 000 лошадиных сил.
SpeedMe 00:44
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Экономика
Экономика Великобритании рекордно рухнула
По оценкам ONS, экономика Великобритании рухнула на 20,4 процента в апреле по сравнению с мартом.
Lenta.ru 00:59
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) был Рахмат Азизи, который ранее работал контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 22:48